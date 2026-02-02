Πάτησε το πόδι του σε ελληνικό έδαφος για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Βραζιλιάνος φορ της Ρίο Άβε, επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο Ολυμπιακός κινήθηκε αστραπιαία μετά την αποχώρηση του Γιάρεμτσουκ για την Λιόν και έτσι έκλεισε και έφερε στην Αθήνα τον Κλέιτον προς επιβεβαίωση του σαββατιάτικου ρεπορτάζ του Gazzetta . Ο στράικερ της Ρίο Άβε αφίχθη στην χώρα μας αργά το βράδυ της Κυριακής (ταξιδεύοντας από την Πορτογαλία και την Λισσαβώνα) προκειμένου να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες. Για την ακρίβεια έφτασε λίγο μετά τις 00.00.

Με την φανέλα της Ρίο Άβε ο Κλέιτον έχει 19 αναμετρήσεις στις οποίες έχει βάλει 10 γκολ και έχει βγάλει 4 ασίστ ως προς την φετινή χρονιά. Θα πλαισιώσει τους Ελ Καμπί και Ταρέμι, έχοντας πολύ καλά νούμερα. Ο Κλέιτον μετά τα απαραίτητα διαδικαστικά της μεταγραφής του θα ανακοινωθεί από τους Ερυθρόλευκους.

Ο Κλέιτον ανά ομάδες σε γκολ