Ολυμπιακός: Έξαλλοι οι Πειραιώτες για το ακυρωθέν γκολ του Μπρούνο!
Πιο έξαλλοι από ποτέ είναι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού για την φάση του γκολ του Μπρούνο που δεν μέτρησε για φάουλ στον Σιπιόνι.
'Βράζουν' στον Ολυμπιακό για την διαιτησία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Στις τάξεις των Πειραιωτών υπήρξε πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια κυρίως για την φάση του γκολ του Μπρούνο (στο πρώτο 45λεπτο που δεν μέτρησε μετά από υπόδειξη φάουλ του Σιπιόνι πάνω στον Ταμπόρδα (έπειτα από on field review) σε ένα παιχνίδι το οποίο - όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν - παρακολουθούν 31.007 φίλαθλοι.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
