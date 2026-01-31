Ολυμπιακός, μεταγραφές: Κλεισμένος και ο Κλέιτον, έρχεται στην Αθήνα
Ο Κλέιτον προοριζόταν εδώ και μέρες ως ο αντί-Γιάρεμτσουκ για το ρόστερ του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν και το ρεπορτάζ του Gazzeta ο Βραζιλιάνος θα πρέπει ήδη να θεωρείται κλεισμένος. Αγωνίζεται ως επιθετικός και έχει ηλικία 27 ετών.
Με την φανέλα της Ρίο Άβε έχει 19 αναμετρήσεις στις οποίες έχει βάλει 10 γκολ και 4 ασίστ ως προς την φετινή χρονιά. Έρχεται για να πλαισιώσει τους Ελ Καμπί και Ταρέμι, έχοντας πολύ καλά νούμερα.
Με βάση τις πληροφορίες του Gazzetta ο Κλέιτον θα φτάσει στην Αθήνα την Κυριακή προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του με την φανέλα του πειραϊκού συλλόγου. Ο παίκτης από το Μπέλο Οριζόντε είχε συμβόλαιο με την ομάδα της Ρίο Άβε έως το 2029.
Ο Ολυμπιακός έχει ως γνωστόν ήδη κλείσει και ανακοινώσει τον εξτρέμ Αντρέ Λουίζ. Επίσης υπάρχει το... παράθυρο κυρίως για στόπερ και ακραίο μπακ (κυρίως εάν έρθει ιδανική πρόταση για τον Μπρούνο) και λιγότερο για έναν έξτρα χαφ.
Ο Κλέιτον ανά ομάδες σε γκολ
- Ρίο Άβε: 28 γκολ σε 56 αγώνες
- Κάσα Πία: 16 γκολ σε 64 αγώνες
- Κοριτίμπα: 2 γκολ σε 19 αγώνες
- Βίλα Νόβα: 10 γκολ σε 36 αγώνες
- Γκουαρανί Σομπράλ: 3 γκολ σε 13 αγώνες
