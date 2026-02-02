Νίκολιτς: «Ο Μάκελι μου είπε ότι πάει στο VAR να εξετάσει τη φάση για χέρι...»

Ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του στην Cosmote TV τόνισε πως ο VAR κάλεσε τον Μάκελι για χέρι.

Η ΑΕΚ διαμαρτύρεται έντονα για τη διαιτησία του Μάκελι στην ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ο Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε τόσο στο χτύπημα του Ποντένσε στο Ρότα, όσο και στο πέναλτι που δόθηκε στο φινάλε και έκρινε το αποτέλεσμα.

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως ο Ολλανδός διαιτητής του είπε πως πήγε να ελέγξει αν υπάρχει χέρι, όμως τελικά... είδε μαρκάρισμα χαμηλά.

«Στο τέλος, σκέτη ντροπή. Το πέναλτι, η αγκωνιά του Ποντένσε που δεν την είδε κανένας στο VAR. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και τα όσα έχουν καταφέρει και συνεχίζουμε δυνατά.

Όταν ρώτησα τι πάνε να δουν στο VAR, μου είπαν για πιθανό χέρι. Το συναίσθημα που μου αφήνει αυτή η κατάσταση είναι η αηδία, θέλω να κάνω εμετό», ανέφερε για τη διαιτησία ο κόουτς του Δικεφάλου.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Νίκολιτς ανέφερε σχετικά:«Έγινε μια ερώτηση στον διαιτητή τι ψάχνει και η απάντηση είναι ότι ψάχνει… χέρι. Έψαξαν όλα τα άλλα. Τελικά κάτι… βρήκαν! Που δεν υπήρχε φυσικά τίποτα».