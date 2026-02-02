Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατέβηκε στα αποδυτήρια της ΑΕΚ και ανακοίνωσε πως δεν υφίσταται πρόστιμο από τη στιγμή που θεωρεί την ομάδα του νικήτρια.

Στην ΑΕΚ «βράζουν» με τη διαιτησία του Μάκελι, τόσο για το πέναλτι που δόθηκε στον Μουκουντί, όσο και για την αποβολή που δεν δόθηκε για χτύπημα του Ποντένσε στον Ρότα. Ο Μάριος Ηλιόπουλος εξέφρασε τα παράπονα του στον Ολλανδό ρέφερι, όμως δεν έχει κανένα παράπονο από την ομάδα του.

Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου κατέβηκε στα αποδυτήρια και τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα πρόστιμο, καθώς για εκείνον κέρδισε η ομάδα του. Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης τόνισε πως οι παίκτες του είναι μαχητές και πως θα παλέψουν μέχρι τέλους.

«Δεν υπάρχει κανένα πρόστιμο. Για εμένα εσείς κερδίσατε απόψε. Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ παρά πολύ. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μονομάχοι και θα παλέψουμε ως το τέλος. Θα είμαι στο πλευρό σας και στο τέλος θα είμαστε οι νικητές», είπε στους παίκτες του ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Θυμίζουμε πως μετά τον αποκλεισμό - σοκ από τον ΟΦΗ είχε επιβληθεί πρόστιμο 400.000 ευρώ, εφόσον οι Κιτρινόμαυροι δεν έκαναν 3Χ3 κόντρα σε Παναθηναϊκό, Αστέρα AKTOR και Ολυμπιακό.