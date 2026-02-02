Από πλευράς Ολυμπιακού καταγγέλονται τραμπουκισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ και ακόμα και λεκτική επίθεση του Ηλιόπουλου στον Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός καταγγέλει τραμπουκισμούς στο γήπεδο της ΑΕΚ. Έγινε αναφορά στο ότι «ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε στον διαιτητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πώς για πρώτη φορά στην ιστορία ο διαιτητής ήταν μόνος στο γήπεδο χωρίς αστυνομικούς γύρω του και το ίδιο και στα αποδυτήρια».