Ολυμπιακός: Καταγγέλει τραμπουκισμούς στο γήπεδο της ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός καταγγέλει τραμπουκισμούς στο γήπεδο της ΑΕΚ. Έγινε αναφορά στο ότι «ο Μάριος Ηλιόπουλος επιτέθηκε στον διαιτητή μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πώς για πρώτη φορά στην ιστορία ο διαιτητής ήταν μόνος στο γήπεδο χωρίς αστυνομικούς γύρω του και το ίδιο και στα αποδυτήρια».
Επίσης τονίζεται «ότι υπήρξε επίθεση και στην αποστολή του Ολυμπιακού. Οι άνθρωποι των Πειραιωτών αντέδρασαν και ο Ηλιόπουλος τράπηκε σε φυγή». Παράλληλα από τον Ολυμπιακό καταγγέλουν ότι «ο Ηλιόπουλος επιτέθηκε λεκτικά ακόμα και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόσο την ώρα που κατευθυνόταν στο χώρο του flash interview , όσο και μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.