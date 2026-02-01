Με τη λήξη του ΑΕΚ - Ολυμπιακός ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, εξέφρασε τα παράπονα του στον Ντάνι Μάκελι.

«Αναβρασμός» στις τάξεις της ΑΕΚ για τον τρόπο που ήρθε η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια, έπειτα από πέναλτι που δόθηκε σε διεκδίκηση του Μουκουντί με τον Λουίζ. Αυτά τα παράπονα εξέφρασε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το ματς.

Ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης κατευθύνθηκε έξαλλος προς τον Ολλανδό Ντάνι Μάκελι και διαμαρτυρήθηκε έντονα για την απόφαση του που έκρινε το ντέρμπι στην τελευταία φάση.

Θυμίζουμε πως μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο πρωτοπόρος Δικέφαλος είναι στους 45 βαθμούς, στο +1 από τον ΠΑΟΚ και στο +2 από τον Ολυμπιακό. Αμφότεροι οι διώκτες της πρωτοπόρου ΑΕΚ έχουν ματς λιγότερο.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την ερχόμενη Τετάρτη τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, ενώ στις αρχές Μαρτίου οι Θεσσαλονικείς θα φιλοξενηθούν από την Κηφισιά στη Νεάπολη.