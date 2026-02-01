Ο Μάκελι έδειξε την κίτρινη στον Ποντένσε για χτύπημα στον Ρότα.

Άναψαν τα αίματα μετά το γκολ της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Στο 61' σε μία μονομαχία στο κέντρο του Ποντένσε με τον Ρότα, ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε κίνηση με το δεξί του χέρι και χτύπησε στο στήθος τον Ρότα. Ο τελευταίος έπεσε στο έδαφος και όλοι περίμεναν την απόφαση του Ολλανδού ρέφερι Ντάνι Μάκελι.

Είχε μία συνομιλία με τον τέταρτο διαιτητή Σταύρο Τσιμεντερίδη κι έδωσε κίτρινη στον Ποντένσε, ενώ κι από το VAR δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση για να εξεταστεί το περιστατικό και να διαπιστωθεί αν πρέπει ν' αλλάξει το χρώμα της κάρτας.