Ο Ντάνι Μάκελι απέβαλε τον Ηλία Κυριακίδη και ο Νίκολιτς εκνευρίστηκε με τον τέταρτο.

Στο 24' του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Μάκελι απέβαλε τον Ηλία Κυριακίδη.

Ο Ολλανδός διαιτητής έδειξε την κόκκινη κάρτα στον συνεργάτη του Μάρκο Νίκολιτς, έπειτα από υπόδειξη του τέταρτου διαιτητή Σταύρου Τσιμεντερίδη.

Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης, μάλιστα, ήταν έξαλλος με τον Τσιμεντερίδη κι εξέφρασε έντονα τα παράπονά του.