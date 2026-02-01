ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Κόκκινη στον Κυριακίδη, έξαλλος ο Νίκολιτς
Ο Ντάνι Μάκελι απέβαλε τον Ηλία Κυριακίδη και ο Νίκολιτς εκνευρίστηκε με τον τέταρτο.
Στο 24' του ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό ο Ντάνι Μάκελι απέβαλε τον Ηλία Κυριακίδη.
Ο Ολλανδός διαιτητής έδειξε την κόκκινη κάρτα στον συνεργάτη του Μάρκο Νίκολιτς, έπειτα από υπόδειξη του τέταρτου διαιτητή Σταύρου Τσιμεντερίδη.
Ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης, μάλιστα, ήταν έξαλλος με τον Τσιμεντερίδη κι εξέφρασε έντονα τα παράπονά του.
