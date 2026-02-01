Σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη σε φορτισμένη ατμόσφαιρα λόγω του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-2 του Πανσερραϊκού. Δείτε πως οι «ασπρόμαυροι» τίμησαν τα 7 αετόπουλα και τα γκολ της αναμέτρησης.

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο το αγωνιστικό περνάει σε δεύτερη μοίρα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 4-1 του Πανσερραϊκού και έφτασε τους 44 βαθμούς. Λέμε περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς η ατμόσφαιρα στην Τούμπα ήταν πένθιμη λόγω του χαμού των 7 αετόπουλων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Παίκτες αλλά και κόσμος τίμησαν τους φίλους της ομάδας που έφυγαν από την ζωή σε δρόμο στη Ρουμανία πηγαίνοντας Γαλλία να δουν τον αγαπημένο τους «δικέφαλο του βορρά» στο ματς με την Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε όλες αυτές τις στιγμές που διαδραματίστηκαν στη Τούμπα και ειδικά όταν στο 27' σταμάτησε η αναμέτρηση και το γήπεδο πήρε «φωτιά» από τα καπνογόνα με όλο τον κόσμο να φωνάζει «Αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε». Επίσης δείτε και τα 5 γκολ, αλλά και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.