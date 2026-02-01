Ηλιόπουλος: «Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα, παίζει το ποδόσφαιρο που θέλουμε»
Ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV λίγο πριν τη σέντρα του μεγάλου ντέρμπι πρωτιάς με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου αναφέρθηκε στον νεοαποκτηθέντας, Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος έδωσε το παρών στην «Allwyn Arena», ενώ τόνισε πως τη δεδομένη χρονική στιγμή ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι η καλύτερη.
Οι δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου
«Ο Σαχαμπό ήρθε, είναι πλέον κοντά μας. Περιμένουμε μεγάλο παιχνίδι αυτή είναι η προσδοκία και ας κερδίσει ο καλύτερος. Θεωρούμε ότι αυτή την στιγμή η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα.
Η ΑΕΚ όχι μόνο ξυπνάει αλλά παίζει το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Δυστυχώς όχι πάντα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κακές στιγμές όπως σε όλες τις ομάδες. Η μπάλα είναι λίγο πονηρή, αλλά στην ΑΕΚ πιστεύουμε πολύ.
Το μυαλό μας είναι η ΑΕΚ να είναι πάντα μονομάχος και πάντα να κατακτά».
