Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την ΑΕΚ, βασικός ο Σιπιόνι

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ο Ολυμπιακός

Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του επιλογών για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την ΑΕΚ. Η διάταξη των Πειραιωτών για το σπουδαίο αυτό ντέρμπι της Stoiximan Super League 1: Τζολάκης τέρμα, άμυνα με Κοστίνια, Ρέτσο, Μπιανκόν και Ορτέγα, κέντρο με Σιπιόνι και Έσε, άκρα με Ροντινέϊ και Ποντένσε και πίσω από τον Ταρέμι ο Τσικίνιο. Άρα ξεκινά βασικός ο Σιπιόνι και τέθηκε εκτός 11άδας ο Ζέλσον.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Μπρούνο, Αντρέ Λουίζ, Βέζο και Ζέλσον.

