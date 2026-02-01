Δημοσίευμα στην Γαλλία αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων στην Σαρλερουά για τον 22χρονο μέσο, Ετιέν Καμαρά.

Την στιγμή που η μετακίνηση του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό έδειχνε να είχε κολλήσει, νέο δημοσίευμα στη Γαλλία αναφέρει πως οι «πράσινοι» δεν το βάζουν κάτω. Συγκεκριμένα ο Σάσα Τοβολιέρι ανέφερε: «Οι εξελίξεις προχωρούν για τον Ετιέν Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός έκανε προς την ομάδα της Σαρλερουά πρόταση ύψους 5 εκατ. ευρώ συν μπόνους για τον Ετιέν Καμαρά».

Μένει να δούμε τι θα γίνει καθώς ξαναλέμε πως η συγκεκριμένη περίπτωση έδειχνε να έχει κολλήσει.