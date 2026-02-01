Παναθηναϊκός: «Στα 5 εκατομμύρια η προσφορά των “πράσινων” για Καμαρά»
Την στιγμή που η μετακίνηση του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό έδειχνε να είχε κολλήσει, νέο δημοσίευμα στη Γαλλία αναφέρει πως οι «πράσινοι» δεν το βάζουν κάτω. Συγκεκριμένα ο Σάσα Τοβολιέρι ανέφερε: «Οι εξελίξεις προχωρούν για τον Ετιέν Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός έκανε προς την ομάδα της Σαρλερουά πρόταση ύψους 5 εκατ. ευρώ συν μπόνους για τον Ετιέν Καμαρά».
Μένει να δούμε τι θα γίνει καθώς ξαναλέμε πως η συγκεκριμένη περίπτωση έδειχνε να έχει κολλήσει.
🇫🇷 Ça bouge pour Étienne Camara!— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) February 1, 2026
☘️ Le Panathinaïkos a transmis une offre ferme de €5M + bonus au Sporting Charleroi pour Etienne Camara.
⏳ Plus d’infos à suivre. #mercato #paofc pic.twitter.com/upPborxr7R
