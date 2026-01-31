Ο λόγος που η μετακίνηση του Ετιέν Καμαρά στον Παναθηναϊκό φαίνεται να έχει κολλήσει αυτή τη στιγμή.

Πριν λίγες μέρες αναφέραμε πως ο Παναθηναϊκός άφησε την περίπτωση του Άλεξ Κραλ και στράφηκε σε κείνη του Ετιέν Καμαρά για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του όντας μάλιστα κοντά στην απόκτηση του συγκεκρινού παίκτη.

Την ώρα που η υπόθεση του τελευταίου βαίνει προς το τέλος της, οι συζητήσεις με τον 22χρονο μέσο της Σαρλερουά φαίνεται να έχουν κολλήσει προς στιγμήν. Ο λόγος δεν είναι η στάση του βελγικού κλαμπ, αλλά ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος φαίνεται πως έχει ξεκινήσει να κάνει δεύτερες σκέψεις σχετικά με την μεταγραφή του στους «πρασίνους».

Αυτό δεν σημαίνει πως η μεταγραφή αυτή έχει χαλάσει οριστικά, ωστόσο τούτη την ώρα η κατάσταση έχει δυσκολέψει.

Ο Ετιέν Καμαρά είναι κατά κύριο λόγο στο «6», αλλά μπορεί να παίξει και στο «8», έχει γεννηθεί στην Γαλλία ενώ έχει ρίζες και από την Γουινέα. Το ύψος του αγγίζει τα 191 εκατοστά.

Την φετινή σεζόν εκείνος έχει παίξει 26 φορές με την φανέλα της βελγικής ομάδας έχοντας σκοράρει ένα γκολ και δώσει δύο ασίστ στα περισσότερα από 2.200 λεπτά που πάτησε χορτάρι.