Πολωνία: Με Σφιντέρσκι και Κεντζιόρα η αποστολή για τα play-offs του Μουντιάλ
Με ελληνική εκπροσώπηση ανακοινώθηκε η αποστολή της εθνικής Πολωνίας για τα play-offs του Μουντιάλ. Ο λόγος για τους για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι, καθώς και για τον αμυντικό του ΠΑΟΚ, Τόμας Κεντζιόρα, οι οποίοι βρέθηκαν ανάμεσα στις κλήσεις για το επικείμενο ματς κόντρα στην Αλβανία.
Οι δυο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την ερχόμενη Πέμπτη (26/3) για τη φάση των ημιτελικών, ενώ ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 31 Μαρτίου την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ουκρανία – Σουηδία για μια θέση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Σφιντέρσκι και Κεντζιόρα βρέθηκαν ανάμεσα στις επιλογές των Πολωνών για το πρώτο κομβικό ματς απέναντι στην Αλβανία, το οποίο μπορεί να αποτελέσει αφετηρία προς το ταξίδι τους στα γήπεδα των ΗΠΑ.
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił listę zawodników powołanych na marcowe zgrupowanie. 🇵🇱 pic.twitter.com/sDV6opdRy7— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) March 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.