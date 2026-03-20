Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της Πολωνίας για τα play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους Σφιντέρσκι και Κεντζιόρα να συγκαταλέγονται στην αποστολή.

Με ελληνική εκπροσώπηση ανακοινώθηκε η αποστολή της εθνικής Πολωνίας για τα play-offs του Μουντιάλ. Ο λόγος για τους για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι, καθώς και για τον αμυντικό του ΠΑΟΚ, Τόμας Κεντζιόρα, οι οποίοι βρέθηκαν ανάμεσα στις κλήσεις για το επικείμενο ματς κόντρα στην Αλβανία.

Οι δυο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την ερχόμενη Πέμπτη (26/3) για τη φάση των ημιτελικών, ενώ ο νικητής θα αντιμετωπίσει στις 31 Μαρτίου την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ουκρανία – Σουηδία για μια θέση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σφιντέρσκι και Κεντζιόρα βρέθηκαν ανάμεσα στις επιλογές των Πολωνών για το πρώτο κομβικό ματς απέναντι στην Αλβανία, το οποίο μπορεί να αποτελέσει αφετηρία προς το ταξίδι τους στα γήπεδα των ΗΠΑ.