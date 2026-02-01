Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Ο Κοντούρης άγγιξε το 2-0
Ο Σωτήρης Κοντούρης κάνει εκπληκτικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Κηφισιά.
Ο Σωτήρης Κοντούρης στο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό έχει κλέψει την παράσταση κόντρα στην Κηφισιά.
Ο νεαρός μέσος, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Παναιτωλικό και θα κλείσει τα 21 του χρόνια στις 24 Φεβρουαρίου στο 59' άγγιξε το 2-0 για το τριφύλλι.
Εκανε ωραία ενέργεια κι άνοιξε δεξιά στον Ζαρουρί, εκείνος του γύρισε την μπάλα στο πέναλτι, αλλά το πλασέ του Κοντούρη μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Ραμίρες.
Η ευκαιρία του Κοντούρη
@Photo credits: INTIME
