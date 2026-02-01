Παναθηναϊκός – Κηφισιά: Άνοιξε λογαριασμό ο Τεττέη κόντρα στην παλιά του ομάδα (vid)
Κόντρα στην πρώην ομάδα του πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Ανδρέας Τεττέη. Συγκεκριμένα στο 21' ο νεαρός επιθετικός μετά την ασίστ του Αντίνο μπήκε ωραία στην περιοχή και με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της πρώην όπως αναφέραμε ομάδας του.
Ένα γκολ το οποίο ο Τεττέη δεν πανηγύρισε σεβόμενος την Κηφισιά που ουσιαστικά του άλλαξε την καριέρα και του άνοιξε τον δρόμο να πάρει μεταγραφή σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός.
