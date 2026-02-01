Ολυμπιακός, μεταγραφές: Έρχεται στην Αθήνα ο Κλέιτον
Ο Ολυμπιακός με γρήγορες κινήσεις έκλεισε και θα φέρει άμεσα στην Αθήνα τον Κλέιτον προς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta. Ο φορ της Ρίο Άβε - όπως επιβεβαιώνεται σχετικά - θα φτάσει στην Αθήνα αργά το βράδυ της Κυριακής (00.00) ταξιδεύοντας από την Λισσαβώνα για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες.
Με την φανέλα της Ρίο Άβε ο Κλέιτον έχει 19 αναμετρήσεις στις οποίες έχει βάλει 10 γκολ και έχει βγάλει 4 ασίστ ως προς την φετινή χρονιά. Θα πλαισιώσει τους Ελ Καμπί και Ταρέμι, έχοντας πολύ καλά νούμερα.
Ο Κλέιτον ανά ομάδες σε γκολ
- Ρίο Άβε: 28 γκολ σε 56 αγώνες
- Κάσα Πία: 16 γκολ σε 64 αγώνες
- Κοριτίμπα: 2 γκολ σε 19 αγώνες
- Βίλα Νόβα: 10 γκολ σε 36 αγώνες
- Γκουαρανί Σομπράλ: 3 γκολ σε 13 αγώνες
