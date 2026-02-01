Ο Βραζιλιάνος φορ της Ρίο Άβε έρχεται στην Αθήνα τα μεσάνυχτα της Κυριακής επιβεβαιώνοντας απόλυτα το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο Ολυμπιακός με γρήγορες κινήσεις έκλεισε και θα φέρει άμεσα στην Αθήνα τον Κλέιτον προς επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του Gazzetta . Ο φορ της Ρίο Άβε - όπως επιβεβαιώνεται σχετικά - θα φτάσει στην Αθήνα αργά το βράδυ της Κυριακής (00.00) ταξιδεύοντας από την Λισσαβώνα για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες.

Με την φανέλα της Ρίο Άβε ο Κλέιτον έχει 19 αναμετρήσεις στις οποίες έχει βάλει 10 γκολ και έχει βγάλει 4 ασίστ ως προς την φετινή χρονιά. Θα πλαισιώσει τους Ελ Καμπί και Ταρέμι, έχοντας πολύ καλά νούμερα.

Ο Κλέιτον ανά ομάδες σε γκολ