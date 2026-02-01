Για ακόμα μία φορά οι παίκτες του Λεβαδειακού «έκρυψαν» την μπάλα, ο Παλάσιος πάσαρε στον Κωστή που με όμορφο πλασέ έκανε το 3-0 στο 62'.

Μετά το 2-0 ο Λεβαδειακός έδωσε χώρο στον Αστέρα Τρίπολης, ωστόσο για ακόμα μία φορά φάνηκε πως οι Βοιωτοί είναι οι καλύτεροι στην αντεπίθεση. Συγκεκριμένα στο 62' έφυγαν και πάλι εξαιρετικά στην κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Παλάσιος, αυτός την κατάλληλη στιγμή γύρισε στο σημείο που έπρεπε στον Κωστή και ο Κύπριος με όμορφο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα κάνοντας το 3-0.

Αυτή ήταν και η δεύτερη ασίστ στο ματς για τον Παλάσιος, με τον Αργεντινό να κάνει φοβερό παιχνίδι απέναντι στους Αρκάδες έχοντας δύο ασίστ και ένα γκολ. Το σημαντικό είναι πως οι γηπεδούχοι για ακόμα μία φορά... έκρυψαν την μπάλα πετυχαίνοντας και πάλι ένα όμορφο τέρμα, κάτι που ειδικά φέτος έχουν κάνει πολλές φορές.