Ο Παλάσιος στο 47' έκανε το 2-0 για τον Λεβαδειακό εναντίον του Αστέρα Aktor.

Ο Λεβαδειακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με γκολ κι άνοιξε το δεύτερο ημίχρονο με τον ίδιο τρόπο κόντρα στον Αστέρα Aktor.

Στο 47' ο Όζμπολτ έφυγε στην πλάτη της άμυνας έπειτα από μπαλιά του Κωστή, βγήκε τετ α τετ, αλλά πάσαρε στον Παλάσιος για να σιγουρέψει το γκολ και ο Αργεντινός με πλασέ από δεξιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Ο Παλάσιος είχε την ασίστ στο 1-0 του Τσάπρα και είναι ουσιαστικά είναι ο MVP της αναμέτρησης.

Το 2-0 του Λεβαδειακού