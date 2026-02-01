Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor: Ο Παλάσιος έκανε το 2-0
Ο Λεβαδειακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με γκολ κι άνοιξε το δεύτερο ημίχρονο με τον ίδιο τρόπο κόντρα στον Αστέρα Aktor.
Στο 47' ο Όζμπολτ έφυγε στην πλάτη της άμυνας έπειτα από μπαλιά του Κωστή, βγήκε τετ α τετ, αλλά πάσαρε στον Παλάσιος για να σιγουρέψει το γκολ και ο Αργεντινός με πλασέ από δεξιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Ο Παλάσιος είχε την ασίστ στο 1-0 του Τσάπρα και είναι ουσιαστικά είναι ο MVP της αναμέτρησης.
Το 2-0 του Λεβαδειακού
