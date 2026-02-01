Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor: Ο Τσάπρας άνοιξε το σκορ για τους Βοιωτούς
Ο εκπληκτικός Λεβαδειακός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα κόντρα στον Αστέρα Aktor λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
Στο 44' ο Μπάλτσι άνοιξε δεξιά στον Παλάσιος, αυτός πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Σιλά, ο Τσάπρας βρέθηκε σε θέση βολής κι έσκαψε την μπάλα πάνω από τον Παπαδόπουλο για το 1-0.
Δείτε το γκολ
Δύο λεπτά νωρίτερα, ο αριστερός μπακ Βήχος βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας κι έκανε την κεφαλιά και ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εκπληκτικά σε κόρνερ.
Στο 27' ο Αστέρας έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά υποδείχθηκε επιθετικό φάουλ του Οκό. Ο τελευταίος έκανε το πλασέ σε κόρνερ του Καλτσά και ο Λοντίγκιν, έστω κι αν η φάση δεν μετρούσε μετά το σφύριγμα του Ζαμπαλά, πρόσφερε μία συγκλονιστική απόκρουση.
