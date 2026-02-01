Ο Τσάπρας έβαλε μπροστά στο σκορ τον Λεβαδειακό κόντρα στον Αστέρα Aktor.

Ο εκπληκτικός Λεβαδειακός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα κόντρα στον Αστέρα Aktor λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 44' ο Μπάλτσι άνοιξε δεξιά στον Παλάσιος, αυτός πέρασε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Σιλά, ο Τσάπρας βρέθηκε σε θέση βολής κι έσκαψε την μπάλα πάνω από τον Παπαδόπουλο για το 1-0.

Δείτε το γκολ

Δύο λεπτά νωρίτερα, ο αριστερός μπακ Βήχος βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας κι έκανε την κεφαλιά και ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εκπληκτικά σε κόρνερ.

Στο 27' ο Αστέρας έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά υποδείχθηκε επιθετικό φάουλ του Οκό. Ο τελευταίος έκανε το πλασέ σε κόρνερ του Καλτσά και ο Λοντίγκιν, έστω κι αν η φάση δεν μετρούσε μετά το σφύριγμα του Ζαμπαλά, πρόσφερε μία συγκλονιστική απόκρουση.