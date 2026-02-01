Άγρια επεισόδια εκτυλίχθηκαν μετά τη λήξη του Βόλος - ΑΕΛ Novibet έξω από το Πανθεσσαλικό, με την αστυνομία να προχωρά σε δέκα προσαγωγές.

Εκτεταμένα επεισόδια εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Ιωνία Βόλου, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης του Βόλου με την ΑΕΛ Novibet. Η περιοχή μετατράπηκε σε πεδίο «μάχης», με τις αστυνομικές δυνάμεις να εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας συγκρούστηκαν με φιλάθλους άλλων ομάδων σε στενά της Νέας Ιωνίας, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα. Αρχικά σημειώθηκε πετροπόλεμος, ενώ στη συνέχεια οι ομάδες αυτές προχώρησαν σε εμπρησμούς κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Επεισόδια και πυρκαγιές καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, στις οδούς Ευφραιμίδου, Μαιάνδρου, Εγγλεζονησίου, Δορυλαίου και Αναπαύσεως, καθώς και στα στενά γύρω από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας. Παράλληλα, προκλήθηκαν φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα έξω από το Κολυμβητήριο, τα οποία δέχθηκαν επιθέσεις και με μπογιές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διμοιρίες των ΜΑΤ, προχωρώντας σε προσαγωγές, ενώ αρκετοί από τους εμπλεκόμενους προσπάθησαν να διαφύγουν βρίσκοντας καταφύγιο σε πολυκατοικίες της οδού 2ας Νοεμβρίου και των γύρω δρόμων. Ταυτόχρονα, η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα για την κατάσβεση των φωτιών στους κάδους.

Συνολικά έγιναν δέκα προσαγωγές, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας.