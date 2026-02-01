Με σπασμένα τα φρένα συνεχίζει η ΑΕΛ Novibet πετυχαίνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της χωρίς μάλιστα να δεχθεί γκολ. Ένας καλπασμός που φέρει την υπογραφή του Σάββα Παντελίδη.

Το ημερολόγιο έγραφε 8/12 όταν η διοίκηση της ΑΕΛ Novibet αποφάσισε να προχωρήσει και σε δεύτερη αλλαγή προπονητή και μετά τον Γιώργο Πετράκη και τον Στέλιο Μαλεζά να δώσει τα ηνία της ομάδας στον Σάββα Παντελίδη. Μια απόφαση που εκ του αποτελέσματος δείχνει να έχει αλλάξει εντελώς όχι μόνο την εικόνα της ομάδας, αλλά και την ψυχολογία της.

Λογικό βέβαια, καθώς μέχρι την έλευση του έμπειρου προπονητή, οι «βυσσινί» σε 13 παιχνίδια μετρούσαν μόλις 1 νίκη, 5 ισοπαλίες, ενώ 7 φορές είχαν γνωρίσει την ήττα, αποτελέσματα που την είχαν φέρει στην προτελευταία θέση. Και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, η ομάδα ήταν προτελευταία επειδή υπήρχε ο Πανσερραϊκός, χωρίς σε καμία περίπτωση να θέλω να θίξω το συγκρότημα των Σερρών.

Με δεδομένο πως στην ΑΕΛ Novibet ισχύει στον απόλυτο βαθμό, ίσως στον πιο απόλυτο που υπάρχει στην χώρα μας, «Μια πόλη μια ομάδα», η κάκιστη πορεία των «βυσσινί» μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου είχε αντίκτυπο σε όλη την Λάρισα., σε όλη την ψυχολογία της πόλης Η γκρίνια, άλλοτε δικαιολογημένη, άλλοτε όχι τόσο, καθώς οι προσπάθεια για ενίσχυση γινόταν, είχε κάνει για τα καλά την εμφάνισή της και χωρίς υπερβολή όλα έδειχναν μαύρα.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως στις πρώτες του δηλώσεις ο Σάββας Παντελίδης μετά την βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό στην Λιβαδειά είπε πως αυτό που πρέπει να αλλάξει πρώτα από όλα στην ομάδα είναι τα αποδυτήρια. Και το είπε αυτό γιατί εξήγησε πως από την πρώτη μέρα έβλεπε σκυθρωπά πρόσωπα και όταν οι ποδοσφαιριστές έχουν χάσει την όρεξή τους, δεν γίνεται να περιμένεις να κάνουν στο γήπεδο αυτά που πραγματικά μπορούν να κάνουν.

Το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό ήταν και το τελευταίο που είδαμε την κακή ΑΕΛ Novibet. Την ομάδα που δεν μπορούσε να κερδίσει ή για να είμαστε ακριβείς για πολλά παιχνίδια (τέσσερα συνεχόμενα πριν την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό), δεν μπορούσε να πάρει ούτε βαθμό. Από το ματς με τους Βοιωτούς βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική ΑΕΛ. Βλέπουμε ένα σύνολο που θέλει να κερδίζει και δείχνει πως έχει τον τρόπο να το κάνει όπως φάνηκε και στο Πανθεσσαλικό. Τα τρία συνεχόμενα τρίποντα και τα πέντε συνεχόμενα ματς χωρίς ήττα είναι η απόδειξε πως πλέον βλέπουμε μια άλλη, σαφώς πιο βελτιωμένη ΑΕΛ Novibet.

Εν αρχή ην... η άμυνα!

Μια βελτίωση που έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Σάββα Παντελίδη. Ο έμπειρος προπονητής έχει καταφέρει να αλλάξει εντελώς την ψυχολογία της ομάδας και να αγαπηθεί όσο ελάχιστοι από τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως από τον Γιώργο Δώνη οι φίλοι της ΑΕΛ έχουν να φωνάξουν ρυθμικά όνομα προπονητή και το κάνουν τώρα για τον Παντελίδη!

Τι έκανε ο νέος τεχνικός των «βυσσινί»; Αρχικά κατάφερε να κάνει τους ποδοσφαιριστές και πάλι χαρούμενους και με διάθεση, τους άλλαξε την ψυχολογία και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στον αγωνιστικό χώρο. Στην συνέχεια έσφιξε την άμυνα. Ναι η επίθεση είναι αυτή που φέρνει το θέαμα, αλλά η άμυνα φέρνει τα αποτελέσματα και όταν είσαι προτελευταίος θέλεις βαθμούς και όχι μπράβο για μια ήττα με ψηλά το κεφάλι.

Σε 13 παιχνίδια οι Θεσσαλοί είχαν δεχθεί 24 γκολ, ήταν η χαρά του over και του γκολ γκολ και όταν δεν μπορείς να κρατήσεις πίσω θα δεχθείς γκολ που στοιχίζουν, όπως και έγινε πολλές φορές ειδικά μετά το 80'. Με τον Παντελίδη στον πάγκο, βγάζοντας τα 3 από τον Λεβαδειακό που ήταν το πρώτο του παιχνίδι, η ΑΕΛ Novibet έχει δεχθεί μόλις 1 και στα τρία συνεχόμενα τρίποντα δεν έχει παραβιαστεί το τέρμα του Αναγνωστόπουλου.

Οι κομβικοί Σουρλής, Πέρες και τα στόπερ που είναι ανίκητα

Βασικό στοιχείο στην εξαιρετική άμυνα των πέντε τελευταίων αγώνα είναι το δέσιμο που έχουν ως δίδυμο στην μεσαία γραμμή οι Σουρλής και Πέρες. Ο Αργεντινός στο πρόσωπο του νεαρού Έλληνα μέσου έχει βρει τον παίκτη που θα ρίξει την κλωτσιά όταν χρειαστεί και ο ίδιος δείχνει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο. Φυσικά σημαντικό ρόλο παίζει και η τριάδα στα στόπερ με τον Ηλιάδη στην προκειμένη περίπτωση να δένει εξαιρετικά είτε με Φερίγκρα, Παντελάκη, είτε με Φερίγκρα, Μπατουμπινσκικά όπως έγινε στο Πανθεσσαλικό. Αν βάλουμε μέσα και τον Αναγνωστόπουλο που όταν χρειάζεται κατεβάζει ρολά, θα καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτό το μόλις ένα γκολ παθητικό σε 5 ματς.

Τα ακραία μπακ που αναβαθμίζουν τις πλευρές και οι φοβεροί Σαγάλ και Τούπτα

Καλή η άμυνα, αλλά στη νέα αυτή ΑΕΛ Novibet, βλέπουμε να υπάρχει και ξεκάθαρο επιθετικό πλάνο. Οι Όλαφσον και Μασόν είναι δύο εξαιρετικά μπακ που ανεβάζουν επίπεδο τις πλευρές, καθώς είναι ποιοτικοί και στο αμυντικό, αλλά και στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού. Και φυσικά δεν πρέπει με τίποτα να αφήσουμε εκτός τα όσα έχουν κάνει στο διάστημα αυτό ο Σαγάλ με τον Τούπτα, δύο παίκτες που δεν ήταν μεταγραφές, όπως και ο Σουρλής με τον Πέρες, αλλά με τον Παντελίδη είναι εντελώς διαφορετικοί.

Ο Χιλιανός που πέτυχε τρία συνεχόμενα γκολ δεν θυμίζει σε τίποτα τον ποδοσφαιριστή που στην αρχή της χρονιάς προσπαθούσε να κάνει το κάτι παραπάνω, με συνέπεια να χαθούν σημαντικές ευκαιρίες. Τώρα δείχνει πως μπορεί να είναι ηγέτης μιας ομάδας που ζητάει κάτι παραπάνω από το να μπορέσει να σωθεί. Εκτός των γκολ του συμμετέχει ενεργά στο παιχνίδι των Θεσσαλών και πραγματικά μιλάμε για έναν εντελώς διαφορετικό παίκτη.

Ο Σλοβάκος από την άλλη είχε μεγαλύτερη διάρκεια από τον Σαγάλ, αλλά είχε χάσει πολλές ευκαιρίες για να δώσει πολύτιμους βαθμούς. Μετά το χθεσινό και τα δύο γκολ που πέτυχε, αφού έχασε πέναλτι, θεωρώ πως θα δείξει ακόμα περισσότερα γιατί πραγματικά έχει την ποιότητα να το κάνει.

Ο μοναδικός που έκανε πρωταθλητισμό και συνεχίζει να κάνει είναι ο κόσμος

Και κλείνουμε με το μοναδικό στοιχείο που από την αρχή της χρονιάς, έως και τώρα δεν είναι απλά ψηλά, αλλά κάνει πρωταθλητισμό. Φυσικά αναφερόμαστε στον κόσμο της ομάδας. Οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet δεν σταμάτησαν λεπτό να είναι δίπλα της. Και ήταν δίπλα της όχι μόνο στο AEL FC Novibet Arena, αλλά και στην Τρίπολη, στο Περιστέρι, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στις Σέρρες, στην Λιβαδειά και φυσικά και στο Πανθεσσαλικό.

Στο Βόλο ο κόσμος των «βυσσινί» έκανε κάτι που καμία, μα καμία άλλη ομάδα εκτός του Big-5 δεν θα μπορούσε να κάνει. Πάνω από 5.000 φίλαθλοι έκαναν τους παίκτες να νιώθουν πως παίζουν εντός έδρας. Αυτός ο κόσμος αξίζει να βλέπει την ομάδα να κερδίζει γιατί ήταν εκεί όταν η μία ήττα διαδεχόταν την άλλη, όταν όλα έδειχναν μαύρα τα παιδιά στην κερκίδα δεν τα παράτησαν στιγμή και εκτός από του Παντελίδη, αυτή η αλλαγή στην εικόνα έχει και την δικιά τους υπογραφή!

Φυσικά αυτοί οι 11 συνεχόμενοι πόντοι με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες δεν λένε τίποτα αν δεν συνεχιστούν. Η ΑΕΛ Novibet δείχνει πως μπορεί να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και από την στιγμή που όλα έδειχναν πως δύσκολα θα καταφέρει να σωθεί, να χτυπήσει ακόμα και οκτάδα. Με χαμηλά την μπάλα, πίστη στο πλάνο του Παντελίδη και τον κόσμο πάντα στο πλευρό της, όλα μπορούν να γίνουν...

ΥΓ: Η διοίκηση και ειδικά ο Αχιλλέας Νταβέλης άκουσε πολλά, όχι όλα άδικα, αλλά σίγουρα έδειξε πως σε καμία περίπτωση δεν παράτησε την ομάδα. Τον Δεκέμβρη έκανε κινήσεις, πήρε ποιοτικούς παίκτες, άλλαξε και νέο προπονητή και με πράξεις όχι με λόγια απέδειξε πως και αυτή από την πλευρά της το παλεύει και με το παραπάνω. Γιατί ναι οι ήττες φέρνουν γκρίνια, αλλά θεωρώ πως στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν λίγο πιο άδικη από όσο θα έπρεπε.

ΥΓ1: Μιλώντας για κινήσεις να τονιστεί πως δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Δεδομένα θα αποκτηθεί ένας σέντερ φορ και κανείς δεν θα πει όχι και σε κάποια άλλη ευκαιρία...