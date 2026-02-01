Το «φρεσκάρισμα» της ενδεκάδας από τον Μπενίτεθ κόντρα στην Κηφισιά

Τα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ για το ματς με την Κηφισιά και τα νέα πρόσωπα με τα οποία θα επιχειρήσει να φρεσκάρει την ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα το απόγευμα (17:30-Cosmote Sport 1-live από Gazzetta) την Κηφισιά στην Λεωφόρο για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Οι «πράσινοι» θέλουν να επανέλθουν στις νίκες μετά το ισόπαλο 0-0 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, όμως θα πρέπει να το πετύχουν αυτό έχοντας αρκετές απουσίες.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τους Τσέριν και Καλάμπρια να τίθενται και πάλι στην διάθεσή του ενώ συμπεριέλαβε στην αποστολή για πρώτη φορά και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Σαντίνο Αντίνο.

Στον αντίποδα ο Ισπανός τεχνικός πέραν από τις γνωστές απουσίες των Κώτσιρα, Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια και Ντέσερς, δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Τουμπά, που τέθηκε νοκ άουτ από ίωση. Εκτός αποστολής έμεινε και ο Μλαντένοβιτς.

Η επιστροφή του Παντελίδη, ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει ξεκαθαρίσει πως με την ομάδα να παίζει τόσα συνεχόμενα παιχνίδια είναι κομβικό να γίνεται ροτέισον και οι παίκτες που μπαίνουν με τα «φρέσκα» πόδια να δίνουν πράγματα στην ομάδα.

Με το σκεπτικό αυτό ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται κόντρα στην Κηφισιά να βάλει κάποια νέα πρόσωπα, που δεν ήταν διαθέσιμα με την Ρόμα, προκειμένου να διατηρήσει σε καλό βαθμό τα επίπεδα ενέργειας της ομάδας.

Κάτω από την εστία αναμένεται να παραμείνει ο Λαφόν. Η τριάδα στην άμυνα μάλλον θα δώσει την θέση της στην τετράδα για το παιχνίδι του πρωταθλήματος με τους Πάλμερ-Μπράουν και Ίνγκασον να είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Καλάμπρια θα επανέλθει στα δεξιά, αφού ξεπέρασε την ίωση, που τον ταλαιπωρούσε ενώ ο Κυριακόπουλος θα παραμείνει στα αριστερά.

Στην μεσαία γραμμή ο Σιώπης δύσκολα δεν θα βρεθεί στο «6» με τις περιορισμένες λύσεις που υπάρχουν, με τον Τσέριν να παίρνει θέση λίγο πιο μπροστά, έχοντας κι εκείνος επανέλθει από την ίωση, που του στέρησε τη συμμετοχή στο ματς με την Ρόμα. Στο «10» λογικά θα βρεθεί ο Τάσος Μπακασέτας, με τον παρ' ολίγο ήρωα του αγώνα με τους Ρωμαίους, Βισέντε Ταμπόρδα να διεκδικεί κι εκείνος τη θέση τόσο λόγω της εμφάνισής του μεσοβδόμαδα όσο και λόγω του κρίσιμου αγώνα με τον ΠΑΟΚ που έρχεται για το Κύπελλο., με τον Έλληνα μέσο να έχει συνεχόμενα ματς στα πόδια του.

Όσον αφορά τα δύο «φτερά» της επίθεσης, εκεί φαίνεται πως ο Παντελίδης θα πάει στα δεξιά και ο Ζαρουρί στα αριστερά, με τον «πρωτάρη» Αντίνο να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι», αλλά ως αλλαγή.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι δεδομένα ο Τεττέη.