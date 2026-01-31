Με Αντίνο αλλά χωρίς Τουμπά ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κηφισιά

Παναθηναϊκός: Με Αντίνο αλλά χωρίς Τουμπά κόντρα στην Κηφισιά
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με την Κηφισιά για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, που θα γίνει την Κυριακή (01/02-17:30) στην Λεωφόρο με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει την αποστολή μετά το τέλος της προπόνησης.
Ο Σαντίνο Αντίνο συμπεριλήφθηκε σε κείνη για πρώτη φορά απ' όταν αποκτήθηκε από τους «πρασίνους» ενώ εκτός έμεινε την τελευταία στιγμή ο Αχμέντ Τουμπά εξαιτίας ίωσης από την οποία ταλαιπωρείται.
Ακόμη σε κείνη δεν συμπεριλήφθησαν οι τραυματίες Πελίστρι, Τζούρισιτς, Τσιριβέγια, Κώτσιρας και Ντέσερς, αλλά και ο Μλαντένοβιτς.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Κηφισιά
Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ- Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.
Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική, ανάπτυξη παιχνιδιού και εξάσκηση στα τελειώματα.
The squad list vs Kifisia ☘️#paofc #panathinaikos pic.twitter.com/TrdrIlavUU— Panathinaikos F.C. (@paofc_) January 31, 2026
