Παντελίδης: Δεν μπορώ να χαρώ μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία» (vid)
Η ΑΕΛ Novibet με τον Σάββα Παντελίδη συνέχισε τον καλπασμό της επικρατώντας με 2-0 του Βόλου και πετυχαίνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη της, με τον έμπειρο τεχνικό να στέκεται στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία και να τονίζει πως δεν μπορεί αν είναι χαρούμενος μετά τον χαμό των 7 αετόπουλων.
Αναλυτικά ο Παντελίδης μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV τα εξής: «Να ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της ομάδας που ταξίδεψε. Δεν μπορώ ωστόσο να είμαι πολύ χαρούμενος εκ αιτίας όσων συνέβησαν πριν λίγες ημέρες. Θέλω να δώσω τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες και να ευχηθώ να μην συμβεί ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγώνα, πήρανε ένα αποτέλεσμα που το θέλαμε. Υπάρχει ικανοποίηση , ωστόσο πρέπει να έχουμε χαμηλά το κεφάλι για τα επόμενα παιχνίδια».
Για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό: «Έχουμε ένα παιχνίδι την επόμενη αγωνιστική που είναι για εμάς το πιο δύσκολο του πρωταθλήματος».
