Ο ΟΦΗ πήρε ξανά το προβάδισμα στο Περιστέρι με το δεύτερο γκολ του Φούντα εναντίον του Ατρόμητου.

Στο 49' έκανε την κάθετη ο Ανδρούτσος, ο Αποστολάκης στο τετ α τετ πλάσαρε με το αριστερό, ο Χουτεσιώτης βρήκε τη μπάλα, αυτή πήγε στο αριστερό δοκάρι και ο Φούντας στην επαναφορά με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα.

Το 2-1 του ΟΦΗ



