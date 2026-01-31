Ατρόμητος - ΟΦΗ: Ο Φούντας σημείωσε το 2-1
Ο Φούντας πέτυχε το δεύτερό του γκολ κι έβαλε ξανά τον ΟΦΗ μπροστά στο σκορ κόντρα στον Ατρόμητο.
Ο ΟΦΗ πήρε ξανά το προβάδισμα στο Περιστέρι με το δεύτερο γκολ του Φούντα εναντίον του Ατρόμητου.
Στο 49' έκανε την κάθετη ο Ανδρούτσος, ο Αποστολάκης στο τετ α τετ πλάσαρε με το αριστερό, ο Χουτεσιώτης βρήκε τη μπάλα, αυτή πήγε στο αριστερό δοκάρι και ο Φούντας στην επαναφορά με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα.
Το 2-1 του ΟΦΗ
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.