Ο Φούντας έκανε το 1-0 για τον ΟΦΗ κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο ΟΦΗ βρήκε πρώτος γκολ στο ματς με τον Ατρόμητο στο 15'.

Ο Χουτεσιώτης έκανε πλάγια δεξιά έξω από την περιοχή φάουλ στον Ισέκα. Ο Γκονζάλες πήγε στην μπάλα κι όλοι περίμεναν σέντρα, αλλά αυτός έστρωσε στο ημικύκλιο.

Εκεί ο Ταξιάρχης Φούντας έπιασε ένα εξαιρετικό δεξί πλασέ κι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Χουτεσιώτη για το 1-0.

Το γκολ του ΟΦΗ