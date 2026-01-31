Ατρόμητος - ΟΦΗ: Ο Φούντας άνοιξε το σκορ για τους Κρητικούς
Ο Φούντας έκανε το 1-0 για τον ΟΦΗ κόντρα στον Ατρόμητο.
Ο ΟΦΗ βρήκε πρώτος γκολ στο ματς με τον Ατρόμητο στο 15'.
Ο Χουτεσιώτης έκανε πλάγια δεξιά έξω από την περιοχή φάουλ στον Ισέκα. Ο Γκονζάλες πήγε στην μπάλα κι όλοι περίμεναν σέντρα, αλλά αυτός έστρωσε στο ημικύκλιο.
Εκεί ο Ταξιάρχης Φούντας έπιασε ένα εξαιρετικό δεξί πλασέ κι έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Χουτεσιώτη για το 1-0.
Το γκολ του ΟΦΗ
@Photo credits: eurokinissi
