Ο Μουτουσαμί έκανε το 1-1 για τον Ατρόμητο εναντίον του ΟΦΗ.

Ο Ατρόμητος επέτρεψε μόλις επτά λεπτά στον ΟΦΗ να κρατήσει το προβάδισμα.

Στο 22' η ομάδα του Περιστερίου ισοφάρισε σε 1-1. Ο Μπάκου γύρισε από αριστερά, η άμυνα έδιωξε, ο Μπάκου ξανά πήρε κι έστρωσε στον Μουτουσαμί. Ο Κονγκολέζος μέσος από το ημικύκλιο έκανε το αριστερό πλασέ, η μπάλα κόντραρε στον Πούγγουρα, κρέμασε τον Χριστογεώργο και κατέληξε στην αριστερή γωνία για το 1-1.

Το γκολ του Ατρόμητου.