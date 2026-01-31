Ατρόμητος - ΟΦΗ: Ο Μουτουσαμί ισοφάρισε τους Κρητικούς
Ο Μουτουσαμί έκανε το 1-1 για τον Ατρόμητο εναντίον του ΟΦΗ.
Ο Ατρόμητος επέτρεψε μόλις επτά λεπτά στον ΟΦΗ να κρατήσει το προβάδισμα.
Στο 22' η ομάδα του Περιστερίου ισοφάρισε σε 1-1. Ο Μπάκου γύρισε από αριστερά, η άμυνα έδιωξε, ο Μπάκου ξανά πήρε κι έστρωσε στον Μουτουσαμί. Ο Κονγκολέζος μέσος από το ημικύκλιο έκανε το αριστερό πλασέ, η μπάλα κόντραρε στον Πούγγουρα, κρέμασε τον Χριστογεώργο και κατέληξε στην αριστερή γωνία για το 1-1.
Το γκολ του Ατρόμητου.
@Photo credits: eurokinissi
