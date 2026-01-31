Παναιτωλικός - Άρης: Κατέβασε «ρολά» ο Κουτσερένκο με νέες επεμβάσεις σε Πέρεθ και Μορόν
Ο Κουτσερένκο εκτός από το φάουλ του Μόντσου είπε «όχι» στη συνέχεια και στους Πέρεθ και Μορόν κρατώντας το μηδέν για τον Παναιτωλικό στο ματς με τον Άρη.
Μετά τη μεγάλη επέμβαση στο φάουλ του Μόντσου, ο Κουτσερένκο είχε ακόμα μια στο πρώτο μέρος όταν στο 33' ο Πέρεθ βρέθηκε απέναντί του, αλλά ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού είπε «όχι».
Στο 53' μάλιστα ο Μορόν από πολύ κοντά πλάσαρε, αλλά ξανά ο Κουτσερένκο ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα αποκρούοντας και αυτή τη φορά.
@Photo credits: INTIME
