Μεγάλες στιγμές είχε ο Άρης στο πρώτο μέρος για να πάρει το προβάδισμα στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, με τον Κουτσερένκο με μεγάλη επέμβαση να λέει «όχι» στον Μόντσου.

Αρχικά στο 13' ο Μισεουί μόνος ανενόχλητος στη μικρή περιοχή απέναντι από τον Κουτσερένκο δεν κατάφερε να βρει στόχο στο γυριστό που πραγματοποίησε.

Έπειτα στο 21' ο Μορόν βγήκε τετ α τετ με τον Κουτσερένκο, αλλά πλάσαρε δίπλα από το κάθετο.

Και στο 27' ο Μόντσου εκτέλεσε το φάουλ από εξαιρετική θέση, αλλά ο Κουτσερένκο με εντυπωσιακή απόκρουση κράτησε το 0-0 για το πρώτο μέρος.