Παναιτωλικός - Άρης: Οι τεράστιες ευκαιρίες από Μισεουί και Μορόν και η απόκρουση του Κουτσερένκο στο φάουλ του Μόντσου
Μεγάλες στιγμές είχε ο Άρης στο πρώτο μέρος για να πάρει το προβάδισμα στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, με τον Κουτσερένκο με μεγάλη επέμβαση να λέει «όχι» στον Μόντσου.
Αρχικά στο 13' ο Μισεουί μόνος ανενόχλητος στη μικρή περιοχή απέναντι από τον Κουτσερένκο δεν κατάφερε να βρει στόχο στο γυριστό που πραγματοποίησε.
Έπειτα στο 21' ο Μορόν βγήκε τετ α τετ με τον Κουτσερένκο, αλλά πλάσαρε δίπλα από το κάθετο.
Και στο 27' ο Μόντσου εκτέλεσε το φάουλ από εξαιρετική θέση, αλλά ο Κουτσερένκο με εντυπωσιακή απόκρουση κράτησε το 0-0 για το πρώτο μέρος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.