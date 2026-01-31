Ο τεχνικός της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο πήρε τον Πάτρικ Μίγιτς στην αποστολή για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Νέο πρόσωπο στην αποστολή της Κηφισιάς. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει δύσκολο έργο την Κυριακή, αφού θα φιλοξενηθεί στις 17.30 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Αργεντινός προπονητής δεν υπολογίζει τον τραυματία Λαρουσί, ενώ επέλεξε να μη συμπεριλάβει στην αποστολή για αγωνιστικούς λόγους τον Χουχουμη και τον Μούσιολικ. Αντίθετα, πήρε το νέο μεταγραφικό απόκτημα, τον φορ Πάτρικ Μίγιτς. Στην αποστολή είναι επίσης ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, αλλά όχι κι ο ανέτοιμος Ταβάρες.

Αναλυτικά η αποστολή της Κηφισιάς: Ξενόπουλος, Τσιλιγγίρης, Ραμίρεζ, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Μαϊντάνα, Σούζα, Πόκορνι, Λάμψιας, Πόμπο, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνες, Ρούμπεν, Αμανί, Αντονίσε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον, Νάναλι, Πατήρας, Χριστόπουλος, Μίγιτς.