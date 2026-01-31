Μπενίτεθ: «Ελπίζουμε σε εκπλήξεις, θα έχουμε παίκτες που θέλουν να είναι εδώ»

Όσα ανέφερε ο Ράφα Μπενίτεθ στην συνέντευξη στην Cosmote TV πριν από τον αγώνα με την Κηφισιά.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV πριν από τον αγώνα με την Κηφισιά την Κυριακή (01/02-17:30) για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, οι οποίες θα προβληθούν στην pre game εκπομπή του συνδρομητικού καναλιού.

Ο Ισπανός προπονητής ανέφερε πως η κατάσταση με τις τρεις διοργανώσεις είναι περίπλοκη, ωστόσο έτσι συμβαίνει στους μεγάλους συλλόγους που παίζουν σε πολλές διοργανώσεις. Εκείνος τόνισε πως ελπίζει πως οι ποδοσφαιριστές πως δεν ήταν διαθέσιμοι για το ευρωπαϊκό ματς, θα μπουν και βοηθήσουν με τα... φρέσκα πόδια τους στο ματς με την ομάδα των βορείων προαστίων συμπληρώνοντας πως ελπίζει και σε μερικές «εκπλήξεις» για παίκτες που θα έρθουν να βοηθήσουν.

Τέλος, έστειλε ένα μήνυμα στους οπαδούς λέγοντας πως συνεχίζουν όλοι να δουλεύουν στην ομάδα γνωρίζοντας το γεγονός πως δεν τα πάνε καλά και παραδεχόμενος παράλληλα πως δεν είναι τέλειοι. Ξεκαθάρισε όμως ότι όλοι προσπαθούν για το καλύτερο και την βελτίωση του ρόστερ τονίζοντας πως σύντομα η ομάδα θα έχει παίκτες που θέλουν να είναι στο κλαμπ και να αποτελούν μέρος αυτού του πρότζεκτ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ

Eίναι μικρή η απόσταση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και αυτό του πρωταθλήματος με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Οπότε πως πλέον θα προσπαθήσετε να γυρίσετε τον «διακόπτη» από μια καλή εμφάνιση απέναντι στη Ρόμα σ’ ένα ματς της Superleague , χωρίς μεταπτώσεις;

Όπως είπα τις προάλλες, μου αρέσει να είμαι σε τρεις διοργανώσεις. Αυτό σημαίνει πως τα πάμε καλά, προοδεύουμε. Την ίδια στιγμή όμως είναι πιο περίπλοκο, προσπαθώντας να διατηρήσουμε μια σταθερότητα. Όταν έχει παίζει πρόσφατα παιχνίδι, όπως είπατε, θα πρέπει να ελέγξεις τους παίκτες σήμερα (σ.σ. Παρασκευή) αν έχουν προκύψει κι άλλα προβλήματα, να δούμε επίσης ποιοι θα είναι διαθέσιμοι για την Κυριακή, θα έχουμε μια κανονική προπόνηση αύριο (σ.σ. Σάββατο) όλοι μαζί και μετά να αποφασίσουμε. Γιατί σήμερα (σ.σ. Παρασκευή) δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Είναι κάπως περίπλοκο, αλλά έτσι είναι και αν είσαι μεγάλος σύλλογος και προχωράς στις διοργανώσεις, συμβαίνει.

H Κηφισιά είναι μια ομάδα που έχει ταλαιπωρήσει φέτος τον Παναθηναϊκό. Πριν έρθετε στην ομάδα τον είχε νικήσει στον «εντός» έδρας αγώνα, στο Κύπελλο είχε επίσης καλή απόδοση και σας δυσκόλεψε αρκετά. Περιμένετε μια αντίστοιχη κατάσταση;

Nαι, μπορούμε να περιμένουμε πως θα δουλέψουν σκληρά με την πίστη ότι μπορούν να επαναλάβουν αυτό που έκαναν στο ματς του πρώτου γύρου. Όμως όπως είπα, θα πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας γρήγορα από την Ευρώπη στο πρωτάθλημα και να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν στο Europa League, οπότε τώρα θα είναι διαθέσιμοι και ελπίζουμε με φρέσκια πόδια και «καθαρό» μυαλό να κάνουμε αυτό που πρέπει για να κερδίσουμε.

Φανταζόμαστε πως έχετε στο μυαλό σας τις επόμενες δύσκολες ημέρες, στις οποίες υπάρχουν τέσσερα παιχνίδια. Εκτός από την αναμέτρηση με την Κηφισιά, σας περιμένουν οι δύο αγώνες με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Bettson και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η σκέψη σας στη διαχείριση του επόμενου παιχνιδιού θα έχει να κάνει και μ’ αυτά τα παιχνίδια;

Kανονικά σκεφτόμαστε κάθε παιχνίδι τη φορά. Τώρα μετά το ματς του Europa League όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι για τις άλλες δύο διοργανώσεις και ελπίζω να έχουμε κάποιες… εκπλήξεις, με παίκτες που θα έρθουν να μας βοηθήσουν. To μήνυμα μου στους οπαδούς είναι πως συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Δεν είμαστε τέλειοι, γιατί όπως είπα βρισκόμαστε στο μέσον μιας κούρσας και μόλις ήρθαμε. Δεν τα πάμε τέλεια λοιπόν, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να είμαστε σίγουροι πως θα βελτιώσουμε το ρόστερ, θα έχουμε παίκτες που θέλουν να είναι εδώ και να είναι μέρος αυτού του project.