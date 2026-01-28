Κοντά στον Ετιέν Καμαρά ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στην απόκτηση του 22χρονου μέσου Ετιέν Καμαρά, που ανήκει στην Σαρλερουά.

Μετά την απόφαση του Παναθηναϊκού να αφήσει τον Άλεξ Κραλ και να αλλάξει στόχευση για την θέση του μέσου που αναζητεί προέκυψε το όνομα του Ετιέν Αμαρά Καμαρά της Σαρλερουά.

Πρόκειται για 22χρονο μέσο, που παίζει κατά κύριο λόγο στο «6», αλλά μπορεί και στο «8», ο οποίος έχει γεννηθεί στην Γαλλία κι έχει ρίζες και από την Γουινέα ενώ το ύψος του αγγίζει τα 191 εκατοστά.

Την φετινή σεζόν ο Καμαρά έχει παίξει 26 φορές με την φανέλα της βελγικής ομάδας έχοντας σκοράρει ένα γκολ και δώσει δύο ασίστ στα περισσότερα από 2.200 λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Το συμβόλαιό του με την Σαρλερουά ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε συζητήσεις, οι οποίες μάλιστα έχουν φτάσει καλό σημείο, προκειμένου να κλείσει τον παίκτη και τον φέρει στην Αθήνα ενισχύοντας το ρόστερ του σε μία θέση που έχει μεγάλη ανάγκη, μετά και τον τραυματισμό του Τσιριβέγια.

Το who is who του Ετιέν Καμαρά

Γεννήθηκε στην γαλλική πόλη Νοϊσί-λε-Γκραντ της Γαλλίας, προάστιο του Παρισίου στις 30 Μαρτίου του 2003. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην ακαδημία της Τορσί. Παρέμεινε εκεί δέκα χρόνια μέχρι που ήρθε στον δρόμο του η Ανζέ τον Γενάρη του 2019.

Ενάμιση χρόνο μετά ήρθε το επόμενο βήμα του, προτού καν παίξει στην μεγάλη της ομάδα, αφήνοντας την πατρίδα του για την Αγγλία και την Χάντερσφιλντ. Την πρώτη του σεζόν εκεί (2020-2021) έκανε και το ντεμπούτο σ' έναν αγώνα Κυπέλλου κόντρα στην Πλίμουθ όπου πέρασε ως αλλαγή κι έπαιξε επτά λεπτά. Η ομάδα του τελικά έχασε με 3-2 και αποκλείστηκε.

Οι επόμενες συμμετοχές του με την μεγάλη ομάδα ήρθαν την μεθεπόμενη σεζόν παίζοντας σε 22 παιχνίδια για κάτι παραπάνω από 1.400 λεπτά. Αυτή έμελλε να είναι και η τελευταία του σεζόν στο κλαμπ, αφού το καλοκαίρι του 2023 πουλήθηκε έναντι 2 εκατ. ευρώ στην Ουντινέζε.

Εκεί έμεινε μόλις ένα εξάμηνο πραγματοποιώντας μία συμμετοχή στο Κύπελλο Ιταλίας ενάντια στην Κάλιαρι, που ξεκίνησε βασικός και αντικαταστάθηκε στο 89' από τον Ντέιβιντ Πέτζιτσιτς. Τον Γενάρη του 2024 η ομάδα του Ούντινε τον παραχώρησε στην βελγική Σαρλερουά, όπου πήρε 12 παιχνίδια μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Την επόμενη χρονιά είχε σαφώς μεγαλύτερο ρόλο παίζοντας σε 30 ματς και δίνοντας δύο ασίστ ενώ ξεπέρασε τα 1.500 λεπτά. Φέτος, έχει ήδη πραγματοποιήσει 26 συμμετοχές σκοράροντας το πρώτο γκολ της καριέρας του και δίνοντας δύο ασίστ σε περισσότερα από 2.200 λεπτά.