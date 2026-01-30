Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, την Βάσκο Ντα Γκάμα!

Η συνεργασία αυτή, η οποία και υλοποιήθηκε κατόπιν προσωπικών ενεργειών του προέδρου της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, Τάσου Καζία και με την πολύτιμη συνδρομή του τεχνικού διευθυντή της Βάσκο Ντα Γκάμα και σπουδαίου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, γνώριμου στην Ελλάδα, Λέο Μάτος, όπως και του FIFA Agent Βέλα Τζούνιορ. Έχει ως βασικό στόχο τη συστηματική ανάδειξη και προώθηση ταλαντούχων Βραζιλιάνων ποδοσφαιριστών στην ευρωπαϊκή αγορά, μέσω του Πανσερραϊκού, ο οποίος θα λειτουργεί ως ευρωπαϊκή πύλη ανάπτυξης και εξέλιξης για επιλεγμένους αθλητές της Βάσκο.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση η συμφωνία αυτή τοποθετεί τον Πανσερραϊκό σε ένα διεθνές δίκτυο ποδοσφαιρικής ανάπτυξης και επιβεβαιώνει το όραμα της ομάδας μας να λειτουργεί με μοντέλο ευρωπαϊκού club ανάπτυξης παικτών υψηλής προοπτικής. Η Βάσκο Ντα Γκάμα είναι ένας από τους πιο ιστορικούς και ισχυρούς συλλόγους της Βραζιλίας και της Λατινικής Αμερικής, με έδρα το Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ιδρύθηκε το 1898 και έχει κατακτήσει:

4 Πρωταθλήματα Βραζιλίας

Copa Libertadores (1998)

Δεκάδες εθνικούς και διεθνείς τίτλους

Η Βάσκο είναι παγκοσμίως γνωστή ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ταλέντου στον κόσμο, έχοντας αναδείξει Θρύλους όπως:

Romário

Edmundo

Juninho Pernambucano

Philippe Coutinho

Douglas Luiz

Διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα scouting και Ακαδημιών στη Νότια Αμερική, με χιλιάδες νεαρούς ποδοσφαιριστές σε όλη τη Βραζιλία.