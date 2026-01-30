Ο Παναιτωλικός συμφώνησε με την Άαρχους από τη Δανία για το δανεισμό του Σενεγαλέζου φορ Γιουσούφ Μπάντζι.

Μεταγραφικό ντεμαράζ από τον Παναιτωλικό. Ο Τίτορμος είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ακόμα μια προσθήκη για την αναβάθμιση της επιθετικής της γραμμής, καθώς συμφώνησε με την Άαρχους για τον δανεισμό του Γιουσούφ Μπαντζί.

Πρόκειται για 24χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό, ύψους 1.94 μ. Την τρέχουσα σεζόν έχει 9 εμφανίσεις στη Δανία και σκόραρε μια φορά. Η ομάδα του έχει ήδη επισημοποιήσει το deal με τους Κιτρινομπλέ.

Στην Ευρώπη τον έφερε σε νεαρή ηλικία η Κλαμπ Μπριζ και έκτοτε έχει αγωνιστεί σε Μπρεστ και Σαρλερουά, η οποία τον πούλησε στην Άρχους το 2024, αντί 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Το συμβόλαιο του με τους Δανούς έχει ισχύ έως το 2024. Ο Σενεγαλέζος θα φτάσει εντός της ημέρας στο Αγρίνιο, για να πιάσει δουλειά υπό τις οδηγίες του Γιάννη Αναστασίου.

Θυμίζουμε πως οι Αγρινιώτες έχουν ανακοινώσει ήδη την επιστροφή του Ρόσα και τη συμφωνία με τη Βελέζ για την αγορά του Λομπάτο, ενώ τις επόμενες ώρες θα ξεκαθάρισε η υπόθεση του δανεισμού του Ντένις Πόλιτικ από τη Στεάουα.