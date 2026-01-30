Μπήκαν οι Τσέριν και Καλάμπρια, θλάση ο Κώτσιρας

Επέστρεψαν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, οι Τσέριν και Καλάμπρια ενώ θλάση υπέστη ο Κώτσιρας.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Κορωπί την επομένη της ισοπαλίας με την Ρόμα στο ΟΑΚΑ (1-1) για να ξεκινήσει τη μίνι προετοιμασία του για τον αγώνα με την Κηφισιά στην Λεωφόρο την Κυριακή (01/02-17:30) για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τους Καλάμπρια και Τσέριν να επανέρχονται στο κανονικό πρόγραμμα ξεπερνώντας τις ιώσεις που τους ταλαιπωρούσαν και όντας πλέον στην διάθεση του ισπανού τεχνικού για το ματς με την ομάδα των βορείων προαστίων.

Στον αντίποδα τα αποτελέσματα της μαγνητικής του Γιάννη Κώτσιρα δεν ήταν καλά, αφού ο Έλληνας μπακ υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο και θα μείνει εκτός για περίπου δέκα μέρες.

Εκτός από κείνον, το ματς με την Κηφισιά θα χάσουν και οι Πελίστρι, Τζούρισιτς, οι οποίοι έκαναν θεραπεία μαζί με τους Τσιριβέγια και Ντέσερς.

Από κει και πέρα, όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τη Ρόμα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.