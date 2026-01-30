Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να μπει στην οκτάδα και πλέον έχει πολύ βαρύ πρόγραμμα τον Φεβρουάριο.

Ο ΠΑΟΚ έχει γεμάτο αγωνιστικό πρόγραμμα τον Φεβρουάριο του 2026, με υποχρεώσεις σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Ήταν δεδομένο ότι θα έχει συνέχεια και στην Ευρώπη, αλλά ήλπιζε με μία νίκη επί της Λιόν να μπει οκτάδα και ν' αποφύγει τα playoffs. Η οκτάδα, βέβαια, χάθηκε σε πιο «εύκολα» ματς όπως με τη Μακάμπι (αποκλείστηκε) και τη Μπραν (24η τερμάτισε) στην Τούμπα, όπου πέταξε 4 βαθμούς και τη Λουντογκόρετς εκτός.

Στη Stoiximan Super League, ο ΠΑΟΚ ξεκινά τον μήνα με εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό για την 19η αγωνιστική. Ακολουθεί στη Λεωφόρο ο Παναθηναϊκός για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στις 4 Φεβρουαρίου. Την επόμενη Κυριακή 8/2 ακολουθεί το ντέρμπι με τον Άρη εκτός έδρας. Στις 11/2 θα παίξει τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο και στις 15/2 υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα!

Στις 19 Φεβρουαρίου θα παίξει εντός με τη Θέλτα ή τον Ερυθρό Αστέρα! Χωρίς Κωνσταντέλια και Γιακουμάκη. Στις 22/2 θα φιλοξενηθεί σε μία δύσκολη έδρα, αυτή της ΑΕΛ Novibet. Και ο μήνας θα ολοκληρωθεί με αγώνα τα playoffs του Europa League. Ο δεύτερος αγώνας θα ειναι στο Βίγκο ή στο Βελιγράδι στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Το πρόγραμμα είναι απαιτητικό για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με συνεχόμενους αγώνες σε πρωτάθλημα, Κύπελλο κι Ευρώπη. Ένας μήνας που σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει την εξέλιξη της σεζόν για τον Δικέφαλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ τον Φεβρουάριο

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 19.30

ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, 20:30

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (Κύπελλο)

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 19:00

Άρης – ΠΑΟΚ

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, 20:30

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (Κύπελλο)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, 19:30

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

ΠΑΟΚ - Θέλτα ή Ερυθρός Αστέρας

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, 18:00

ΑΕΛ Novibet - ΠΑΟΚ

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Θέλτα ή Ερυθρός Αστέρας - ΠΑΟΚ



