Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία στο ματς με τη Λιόν.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν εκνευρισμένος με τη διαιτησία του Ισπανού Ντε Μπούργος. Εκτός από τη φορτισμένη κατάσταση για τα επτά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ είδε τον Ισπανό να παίρνει ακατανότητες αποφάσεις. Πλήρωσε τα νεύρα του μάλιστα με αποβολή και δεν θα είναι στον πάγκο στο πρώτο ματς των playoffs.

Μετά το παιχνίδι ο Λουτσέσκου δήλωσε: «Ήταν μία εχθρική διαιτησία, υπάρχει φάουλ στον Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο γκολ της Λιόν πρέπει να έγιναν πάνω από 10 φάουλ που δεν δόθηκαν και έχω αμφιβολίες και για το τρίτο γκολ, τα πράγματα δεν θα άλλαζαν βέβαια και με την ισοπαλία.

Ίσως να μας έφερνε δυσκολότερο αντίπαλο. Με ό,τι πέρασε ο σύλλογος τις τελευταίες ημέρες θέλαμε να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά από εδώ, είναι μία νύχτα... αναστάτωσης.

Δεν έχει σημασία το αν ήταν δύσκολο ή εύκολο το ματς, υπάρχει μία τεράστια στεναχώρια από την Τρίτη και θα υπάρχει και στη συνέχεια, εμείς πρέπει να κρατήσουμε την ενότητά μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε και γι' αυτά τα παιδιά. Δεν βάζω κάποιο πρόσημο στην ευρωπαϊκή μας πορεία, είμαστε στην επόμενη φάση, πρέπει να εστιάσουμε εκεί».