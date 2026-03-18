Η Κ19 του ΠΑΟΚ νίκησε άνετα 3-1 τον Παναιτωλικό και προκρίθηκε στον τελικό, όπου θ' αντιμετωπίσει τον Άρη ή τον Ατρόμητο.

Η Κ19 του ΠΑΟΚ, που είναι το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού βρίσκεται στο +10 από τον δεύτερο Παναθηναϊκό, έκλεισε ραντεβού και για τον τελικό του Κυπέλλου.

Ο Δικέφαλος, ο οποίος είναι ο κάτοχος του τίτλου με την περσινή του επικράτηση κόντρα στον Ολυμπιακό, νίκησε εύκολα 3-1 στη Σουρωτή τον Παναιτωλικό και στον τελικό που θα γίνει στις 24 Μαϊου περιμένει τον Άρη ή τον Ατρόμητο. Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει στις 29 του μήνα ανάμεσα στον Άρη και τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Κυριαρχική και αποτελεσματική η Κ19 μας, δεν δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου Super League. Δεύτερη διοργάνωση, δεύτερος τελικός για τον κυπελλούχο ΠΑΟΚ, που κέρδισε 3-1 τον Παναιτωλικό στον ημιτελικό, που διεξήχθη το μεσημέρι της Τετάρτης στη Σουρωτή.

Για να φτάσει στον ημιτελικό, ο Δικέφαλος απέκλεισε τον Λεβαδειακό, τον Ολυμπιακό και περιμένει πια τον νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στον Άρη και τον Ατρόμητο (29.03) για τον τελικό που θα διεξαχθεί στις 24 Μαΐου, κατά πάσα πιθανότητα στο Αγρίνιο.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Κλεομένη.Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ πέτυχε ο Γραββάνης στο 43', από την πάσα του Στύλου και τα δύο επόμενα ο Αρετής. Στο 63' έκανε το 2-0, παίρνοντας την ασίστ από τον Τουρσουνίδη και στο 66', το 3-0 από την πάσα του Ντούνγκα. Ο Παναιτωλικός μείωσε σε 3-1 στο 68'.

Ακολουθεί διακοπή, δεδομένων των υποχρεώσεων της Εθνικής Νέων στα προκριματικά του EURO, με την Κ19 μας να αγωνίζεται στις αρχές Απριλίου, εκτός έδρας, με τον Ατρόμητο.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Μπελερής, Τσιότας (80' Κυριαζίδης), Ντούνγκα, Μπαταούλας, Αβράμπος, Ελευθεριάδης, Αρετής, Γκιόκα (80' Κάνιος), Γραββάνης (80' Κρομμύδας), Τουρσουνίδης, Στύλος (73' Παπανικόπουλος)».