Πολωνός δημοσιογράφος αναλύει τα δεδομένα για το μέλλον του Σφιντέρσκι

Δημοσίευμα από την Πολωνία αναφέρει στο μέλλον του Κάρολ Σφιντέρσκι, το οποίο φαίνεται πως θα είναι μακριά από τον Παναθηναϊκό.

Ο γνωστός δημοσιογράφος Τόμας Βλόνταρτσικ έκανε ένα ποστάρισμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X» όπου αναφέρθηκε στην υπόθεση της μεταγραφής του Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ο Πολωνός ρεπόρτερ ανέφερε πως ο έμπειρος επιθετικός των «πρασίνων» έχει δεχθεί προσεγγίσεις για να πάει δανεικός τόσο από ομάδες του MLS όσο από κλαμπ της... γηραιάς ηπείρου.

Αυτή τη στιγμή όμως τόσο ο ίδιος ο παίκτης όσο και το «τριφύλλι» αναζητούν μία πρόταση που θα τους βοηθήσει να απεμπλακούν σε μόνιμη βάση ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή είτε μια κανονική μεταγραφή είτε έναν δανεισμό με υποχρεώτική οψιόν αγοράς.

Προς το παρόν το πλάνο είναι ο Σφιντέρσκι να περιμένει μέχρι το φινάλε του χειμερινού μεταγραφικού παραθύρου των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων, μήπως τυχόν βρει κάτι από κει. Αν αυτό δεν συμβεί κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την επιστροφή του στην Πολωνία είτε στην Λέγκια είτε σε άλλη ομάδα.