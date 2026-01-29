Με story στα social media, ο Έλληνας ατζέντης του Αντρέ Λουίζ ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη για την ολοκλήρωση του deal.

Ο Αντρέ Λουίζ είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα, με τον 23χρονο εξτρέμ να δίνει το παρών στην Ολλανδία προκειμένου να δει τη νίκη κόντρα στον Άγιαξ.

Ο Έλληνας ατζέντης του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, Ανδρέας Δημητρίου, ανέβασε ένα story μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής, ευχαριστώντας τον πρόεδρο των Πειραιωτών. Βαγγέλη Μαρινάκη για την μετακίνηση του Λουίζ και γενικά τη συνεργασία τους όλα αυτά τα χρόνια.

Να θυμίσουμε ότι ο 23χρονος ποδοσφαιριστής έχει πάρει κανονική μεταγραφή και το συμβόλαιο του είναι για 4,5 χρόνια.