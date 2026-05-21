Ο Ολυμπιακός θέλει να δει την Άστον Βίλα να τερματίζει τέταρτη στην Premier League, σε αντίθεση με τους Άγγλους...

Το ένα μετά το άλλο, όλα τα κουτάκια αποκτούν δίπλα τους ένα πράσινο τικ, με ένα να απομένει να συμπληρωθεί προκειμένου να αποφύγει οριστικά ο Ολυμπιακός έναν γύρο στα προκριματικά του Champions League τη νέα σεζόν.

Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να τερματίσει τέταρτη στη βαθμολογία της Premier League η Άστον Βίλα, με την ομάδα του Ουνάι Έμερι να είναι αυτή τη στιγμή στην τετράδα και στο +3 από τη Λίβερπουλ, που όμως έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων. Κάτι που σημαίνει πως σε περίπτωση ήττας της Βίλα στο Μάντσεστερ από τη Σίτι και νίκης των Κόκκινων στο εντός έδρας ματς με την Μπρέντφορντ, η κάτοχος του Europa League θα βγει πέμπτη, κρατώντας στον 2ο προκριματικό τους Πειραιώτες.

Το αξιοσημείωτο είναι πως το σενάριο αυτό, το οποίο δεν θέλει σε καμία περίπτωση η ελληνική ομάδα, είναι το ιδανικό για την Premier League και το αγγλικό ποδόσφαιρο! Κι αυτό γιατί από τη στιγμή που η Βίλα είναι κάτοχος του Europa League, η έκτη θέση δύναται να δώσει εισιτήριο για το Champions League, αρκεί η ομάδα του Έμερι να βγει πέμπτη!

Σε αυτήν την περίπτωση, μία εκ των Μπόρνμουθ ή Μπράιτον, που αναμένεται να μπει στην εξάδα, θα πάει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, με την Αγγλία να έχει εκ νέου έξι εκπροσώπους, όπως και τη σεζόν που ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες. Ειδάλλως, με τη Βίλα τέταρτη, τόσο ο έκτος όσο και ο έβδομος, θα βρεθούν τη νέα σεζόν στο Europa League.