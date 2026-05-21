Το μεσημέρι της Πέμπτης (21/5, 15:00) ξεκίνησε η online αγορά των εισιτηρίων διαρκείας ενόψει της νέας σεζόν για τον Ολυμπιακό.

Το χαρακτηριστικό είναι πώς μέσα σε τέσσερις μόνο ώρες ανανεώθηκαν περισσότερες από 2.000 κάρτες διαρκείας του Ολυμπιακού!

Οι φίλαθλοι δείχνουν με δυναμικό τρόπο την συσπείρωσή τους αλλά και το δέσιμο που υπάρχει με την ομάδα του Ολυμπιακού. Και όλα αυτά ενώ αναμένουν να δουν τον Ολυμπιακό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Θυμίζουμε πώς οι τιμές των διαρκείας έχουν μείνει ίδιες σχετικά με τις περσινές.

1η Περίοδος – Ανανέωση Περσινών Κατόχων

* Από Πέμπτη 21/05 στις 15:00 έως Πέμπτη 04/06 στις 15:00.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026 έχουν δικαίωμα ανανέωσης και εξασφαλισμένη τη θέση τους με τις παρακάτω παρουσίες:

Α. Σε 20 αγώνες και άνω, ανανεώνουν τη θέση τους και έχουν έκπτωση 5%.

Β. Από 14 έως 19 αγώνες, ανανεώνουν τη θέση τους.

2η Περίοδος – Οι Περσινοί κάτοχοι μπορούν να επιλέξουν νέα θέση ή Θύρα

* Από Δευτέρα 08/06 στις 15:00 έως Παρασκευή 12/06 στις 15:00.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της περιόδου 2025-2026 οι οποίοι δεν ανανέωσαν την 1η Περίοδο και έχουν πάνω από 14 παρουσίες και ΜΟΝΟ αυτοί θα μπορούν να επιλέξουν νέα θέση ή θύρα.

Όσοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας 2025-26 παρευρέθηκαν από 13 αγώνες και κάτω, δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης εισιτηρίου διαρκείας στις 2 πρώτες περιόδους και μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια διαρκείας στην 3η περίοδο.

3η Περίοδος – Νέοι κάτοχοι με τις τιμές του 2ου Πίνακα

* Από Δευτέρα 15/06 στις 13:00.

Αλλάζουν οι τιμές και ισχύουν του 2ου πίνακα.

Όλοι οι φίλαθλοι μπορούν να αγοράσουν ελεύθερα με τις τιμές του 2ου πίνακα.

Παρατηρήσεις

• Από τη Δευτέρα 08/06 οι περσινοί κάτοχοι δεν έχουν δικαίωμα ανανέωσης της θέσης τους

• Από τη Δευτέρα 15/06 οι περσινοί κάτοχοι χάνουν το δικαίωμα της τιμής του πρώτου πίνακα.

• Μετά την αγορά του Εισιτηρίου Διαρκείας δεν πραγματοποιούνται ακυρώσεις ή αλλαγές θέσεων.

• Σε όλους τους κατόχους Εισιτηρίων Διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025/2026 θα σταλεί στο email που είχαν πραγματοποιήσει την περσινή αγορά τους, ενημέρωση σε ποια από τις 3 παραπάνω περιόδους μπορούν να αγοράσουν Εισιτήριο Διαρκείας, αναλόγως των παρουσιών τους