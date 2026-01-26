Ο Παναιτωλικός του Γιάννη Αναστασίου αφήνει πίσω την ήττα από τον ΟΦΗ και εστίαζει στο ματς με τον Άρη, ενώ παράλληλα γίνονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση του ρόστερ.

Ο Παναιτωλικός δεν κατάφερε να σπάσει το αρνητικό σερί του στο Ηράκλειο, καθώς έχασε από τον ΟΦΗ και έφτασε τις έξι διαδοχικές ήττες, σε ματς στο οποίο οι Αγρινιώτες έχουν σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Κουκούλα, τα οποία εξέφρασαν και με ανακοίνωσή τους. Φυσικά τα Καναρίνια δεν έχουν την... πολυτέλεια να σταθούν σε αυτό το ματς και κοιτάζουν ήδη την ερχόμενη πρόκληση στο εντός έδρας ματς με τον Άρη (31/1, 17:00).

Η αποστολή των Κιτρινομπλέ γύρισε το πρωί της Δευτέρας (26/1) από το Ηράκλειο και οι ποδοσφαιριστές πήγαν στο «Emileon» για χαλάρωμα αποκατάστασης. Επί της ουσίας η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Παναιτωλικού για το σημαντικό ματς με την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έχει ήδη ξεκινήσει, με τον Γιάννη Αναστασίου να καλείται να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί.

Αξιοσημείωτο πως παρά τη φημολογία που υπήρξε περί αντικατάστασης του έμπειρου τεχνικού, κάτι τέτοιο δεν προέκυψε από το ρεπορτάζ, ενώ διαψεύστηκε με... συνοπτικές διαδικασίες και κατηγορηματικά από πλευράς κλαμπ.

Ο Αρτινός τεχνικός δεδομένα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Γιάννη Σατσιά, λόγω της αποβολής του κόντρα στον ΟΦΗ, ενώ πολύ δύσκολα θα είναι ο Χόρχε Αγκίρε, ο οποίος έχει μπει στο τελικό στάδιο της επιστροφής του έπειτα από το οστικό οίδημα που υπέστη. Από την άλλη κανονικά διαθέσιμος θα είναι ο Ουνάι Γκαρθία, ο οποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε.

Όσον αφορά τις δυο αναγκαστικές αλλαγές που προέκυψαν στο ματς με τον ΟΦΗ ο Χρίστος Σίελης ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αστράγαλο, από χτύπημα που δέχθηκε και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί τις επόμενες ώρες, ενώ η κατάσταση του Χάρη Μαυρία, ο οποίος ζήτησε να αντικατασταθεί, δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα δεδομένα για Ενκολόλο και μεταγραφές

Από εκεί και πέρα εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες και στο μεταγραφικό... πάρε - δώσε του Παναιτωλικού. Ο Γιάννης Αναστασίου έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανάγκη ενίσχυσης του ρόστερ, κυρίως στο επιθετικό τομέα, με τους ιθύνοντες τον σχεδιασμό να δουλεύουν εντατικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Η προσθήκη που είναι «τελειωμένη» είναι του Φάρλεϊ Ρόσα, ο οποίος ήδη... ανακοίνωσε την τρίτη του θητεία στον Τίτορμο.

Από εκεί και πέρα εκ των βασικών στόχων για τη μεσοεπιθετική ενίσχυση είναι ο Ντένις Πόλιτικ της Στεάουα. Στη Ρουμανία μετέδωσαν νωρίτερα πως ο ιδιοκτήτης του κλαμπ Τζίτζι Μπεκάλι αποφάσισε να μην παραχωρηθεί, όμως η υπόθεση δεν θεωρείται «τελειωμένη». Είναι γνωστό πως οι διαπραγματεύσεις με τον ισχυρό άνδρα των Ρουμάνων ουδέποτε είναι εύκολες...

Φυσικά, στον Παναιτωλικό υπάρχουν κι άλλες περιπτώσεις εξτρέμ, εφόσον χρειαστεί, ενώ παράλληλα «δουλεύονται» και περιπτώσεις για την κορυφή της επίθεσης.

Εκτός από τις «αφίξεις» δεν αποκλείεται να υπάρξουν και αποχωρήσεις από το ρόστερ. Εδώ και αρκετές ημέρες ο Μπένι Ενκολόλο έχει στα χέρια του μια σημαντική πρόταση από την Κίνα, όμως ο Γάλλος εξτρέμ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τα Καναρίνια μέχρι το 2026 και συνεπώς τα Καναρίνια έχουν το πάνω χέρι.

Για να υπάρξουν ενδεχόμενες εξελίξεις θα πρέπει να αφενός να συναινέσει ο Παναιτωλικός και αφετέρου να υπάρξει και η σχετική αντικατάσταση, καθώς σε καμία περίπτωση οι Αγρινιώτες δεν θα άφηναν «τρύπα» στο ρόστερ.