Τον επιθετικό Μπενχαμίν Γκαρέ με τη μορφή δανεισμού από τη Βάσκο παίρνει ο Άρης, σύμφωνα με τους Βραζιλιάνους.

Ο Άρης είναι κοντά στην απόκτηση του αριστεροπόδαρου εξτρέμ Μπενχαμίν Γκαρέ. Σύμφωνα με την UOL Esporte ο 25χρονος Αργεντινός θα έρθει με τη μορφή δανεισμού από τη Βάσκο ντα Γκάμα στην οποία και ανήκει.

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται: «Η Βάσκο ήρθε σε συμφωνία για τον δανεισμό του Αργεντινού επιθετικού Μπενχαμίν Γκαρέ στον Άρη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του UOL από πηγές που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση, υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων για δανεισμό διάρκειας ενός έτους, με οψιόν αγοράς.

Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν ήδη τα απαραίτητα έγγραφα και η εκτίμηση είναι ότι ο 25χρονος ποδοσφαιριστής θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες ώστε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τον ελληνικό σύλλογο».

Ο Μπενχαμίν Αντόνιο Γκαρέ γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 2000 στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Έχει ύψος 1,72 μ. και αγωνίζεται στην επίθεση, κυρίως ως δεξιός εξτρέμ, έχοντας ως καλό του πόδι το αριστερό. Διαθέτει διπλή υπηκοότητα, αργεντίνικη και ιταλική, στοιχείο που του επιτρέπει να αγωνιστεί πιο εύκολα σ' ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση, την ταχύτητα και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός, αποτελώντας παίκτη που μπορεί να δημιουργήσει ρήγματα από τα άκρα. Ανήκει στη Βάσκο ντα Γκάμα, στην οποία εντάχθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2025, ενώ εκπροσωπείται από το πρακτορείο ISM. Το συμβόλαιό του λήγει στις 31/12/27.

Ο Γκαρέ έχει αγωνιστεί ξανά στην Ευρώπη. Στη ρωσική Σαμάρα κατέγραψε 61 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 14 γκολ και μοιράζοντας 6 ασίστ.

Πέρασε κι από τη Μάντσεστερ Σίτι κι έπαιξε με την U21 σε 43 αγώνες, σημειώνοντας 10 γκολ και 5 ασίστ, ενώ από την αγγλική ομάδα αγωνίστηκε και σε επίπεδο U19 και U18.

Στην Αργεντινή φόρεσε τις φανέλες των Ρασίνγκ (32 ματς, 3 γκολ, 3 ασίστ) και Ουρακάν (26 παιχνίδια 4 γκολ, 1 ασίστ), ενώ στη Βάσκο μετράει 22 συμμετοχές και μία ασίστ.