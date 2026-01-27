Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται, σύμφωνα με Αργεντινό ρεπόρτερ, για τον Νταβίντ Μαρτίνες του Βόλου, ο οποίος ανήκει στην Ιντεπεντιέντε.

Μεταγραφικό σενάριο από την Αργεντινή για τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Ουριέλ Λουγκτ, οι Πειραιώτες έχουν στη λίστα τους τον Νταβίντ Μαρτίνες, τον 21χρονο αμυντικό μέσο του Βόλου, ο οποίος είναι δανεικός στην ομάδα της Μαγνησίας από την Ιντεπεντιέντε, έως το τέλος της σεζόν.

Ο Αργεντινός ρεπόρτερ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Ντάβιντ “Τάτα” Μαρτίνες.

Τις επόμενες ώρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Βόλου και του εκπροσώπου του παίκτη. Ο Μαρτίνες βρίσκεται δανεικός έως τον Ιούνιο του 2026 και δεν αποκλείεται να γίνει μεταγραφή σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο.

Η Ιντεπεντιέντε παρακολουθεί στενά την κατάσταση».

🚨#OlympiakosFC pretende a David “Tata” Martínez.



↪️ En las próximas horas habrá una reunión entre #Volos y su representante. El jugador se encuentra a préstamo hasta junio de 2026 y no se descarta una transferencia en esta ventana.



✴️ #Independiente está atento a la situación. pic.twitter.com/6naudtX5fB January 27, 2026

Ο Μαρτίνες έχει φέτος 16 ματς με τον Βόλο. Τα 13 στο πρωτάθλημα με 1 γκολ και 1.047 λεπτά συμμετοχής, ενώ στο Κύπελλο έχει τρία ματς και 1 ασίστ σε 149 λεπτά. Ο δεξιοπόδαρος Μαρτίνες είναι προϊόν της Ακαδημίας της Ιντεπεντιέντε. Έχει παίξει, μάλιστα, αν και μικρός σε ηλικία, ήδη 46 ματς με την πρώτη ομάδα.

Γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 2004 στο Florencio Varela της Αργεντινής. Έχει ύψος 1,70 μ. και αγωνίζεται κυρίως εξάρι και οκτάρι. Στον Βόλο υπέγραψε στις 25 Ιουλίου 2025 με συμβόλαιο έως τις 30 Ιουνίου 2026, με οψιόν αγοράς. Τοι συμβόλαιό του με την Ιντεπεντιέντε είναι διάρκειας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.