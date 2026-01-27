Μεντιλίμπαρ: «Οι σκέψεις μας στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, είμαστε εδώ μόνο για τη νίκη» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και τόνισε ότι η ομάδα του είναι στο Άμστερνταμ μόνο για τη νίκη! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού είναι στο Άμστερνταμ από το μεσημέρι της Τρίτης, για τον «τελικό» με τον Άγιαξ - σε ματς όπου το μόνο που θέλει είναι η νίκη για να συνεχίσει στο Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναφέρθηκε στην τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ενώ τόνισε ότι η ομάδα του είναι στην ολλανδική πρωτεύουσα μόνο για τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου πριν από το ματς με τον Άγιαξ:

Αν είναι υπέρβαση το να περάσει ο Ολυμπιακός στην επόμενη φάση με βάση τους αντιπάλους που έχει: «Νομίζω ναι. Αν συμβεί θα είναι πολύ, μεγάλο, έχουμε παίξει με ομάδες με πολύ μεγάλα μπάτζετ και μεγάλη ιστορία. Αν βρεθούμε στις 24 ομάδες θα είναι πολύ μεγάλο. Πρώτα πρέπει να παίξουμε με τον Αγιαξ, που είναι ένας ιστορικός σύλλογος. Θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας, γιατί και εκείνοι με νίκη θα έχουν μικρές ελπίδες πρόκρισης».

Το μήνυμα στον κόσμο: «Υποσχόμαστε να παλέψουμε, να τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο για να καταφέρουμε αυτό που ονειρεύονται όλοι. Το ίδιο θα κάνει κι ο αντίπαλος , οπότε από την πλευρά μας μπορούμε μόνο να υποσχεθούμε ότι θα τα δώσουμε όλα για να προκριθούμε».

Για το ότι η ομάδα μπορεί να περάσει και με το «Χ»: «Φυσικά και θα κοιτάμε μόνο τη νίκη, αυτός είναι ο στόχος μας και θα κοιτάξουμε να πάρουμε τους βαθμούς που θα μας δώσουν την πρόκριση. Τώρα, αν χρειαστεί κατά τη διάρκεια του ματς να κοιτάμε και τους άλλους αντιπάλους θα το κάνουμε, αλλά στόχος μας είναι η νίκη».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι σ' αυτή τη φάση δεν νιώθουμε πίεση, αλλά χαρά. Ειμαστε κοντά στην εκπλήρωση ενός στόχου που πριν λίγο ήταν αδύνατον. Ξέρουμε ότι το τελευταίο βήμα δεν έχει γίνει, ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα για να μην τα καταφέρουμε. Είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας».

Για την τραγωδία: «Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν διαρκώς, τους δικούς μας και άλλων ομάδων, αισιοδοξώντας ότι μπορούν να περάσουν καλά και τελικά δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν και χάνουν την ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων και είναι πολύ λυπηρό. Λυπούμαστε πολύ που δεν τα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν».

«Ο Αγιαξ είναι μια ομάδα που βασίζεται στο ατομικό ταλέντο, έχει νέους ποδοσφαιριστές, είναι πολύ καλοί στις μονομαχίες και έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο», συμπλήρωσε για τα δυνατά σημεία του Άγιαξ.