Κυκλοφορούν το απόγευμα της Τρίτης (27/01) τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως το απόγευμα της Τρίτης (27/01) στις 16:00 θα τεθούν στην διάθεση των οπαδών του τα εισιτήρια του αγώνα με την Κηφισιά.

Το απόγευμα της Τρίτης (27/01) στις 16:00 θα κυκλοφορήσουν τα ειστιήρια για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Superleague στην επιστροφή του στην Λεωφόρο έπειτα από τις εργασίες που έγιναν για την τοποθέτηση του νέου χλοοτάπητα.

Οι τιμες των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου της ενίσχυσης του Ερασιτέχνη, που είναι στα 5 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο την Κηφισιά στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (01/02, 17:30) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τρίτη 27/1 στις 16.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την Κηφισιά έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή 6/7 20 € 1B/5C/8B/12B 35 € 1A/12A/8A/5B 45 € 2/5A/9/11 65 € 10 85 € VIP 155 €

* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION