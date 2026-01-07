Με μία πρωτοποριακή κίνηση ο Παναθηναϊκός ντύνει τον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου με χλοοτάπητα από την Ολλανδία και λύνει το πρόβλημα της υγρασίας. Στο ΟΑΚΑ το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό.

Ο Παναθηναϊκός λύνει μια και καλή την λύση του προβλήματος ολισθηρότητας στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου, με μία πρωτοποριακή κίνηση, η οποία κόστισε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η διοίκηση του Τριφυλλιού αποφάσισε την ολική αντικατάσταση του αγωνιστικού χώρου, επιλέγοντας την συνεργασία με μία από τις κορυφαίες εταιρίες στην Ολλανδία, ώστε το χορτάρι της ιστορικής έδρας να επανέλθει σε αυτό που ήταν μέχρι πρότινος: Το καλύτερο στην Ελλάδα.

Το έργο θα είχε παραδοθεί on time, ωστόσο, η κακοκαιρία στην Ιταλία και τα μπλόκα των αγροτών, καθυστέρησαν την άφιξη των φορτηγών στην Αθήνα. Για αυτό και το παιχνίδι της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ.

Η ενημέρωση της ''πράσινης'' ΠΑΕ αναφέρει τα εξής:

''Ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης και ολοκληρώνονται την Πέμπτη οι εργασίες πλήρους αντικατάστασης του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου της Λεωφόρου.

Ο νέος χλοοτάπητας προέρχεται από την Ολλανδία και κατασκευάζεται από έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον εξειδικευμένους οίκους παραγωγής φυσικού χλοοτάπητα παγκοσμίως. Πρόκειται για μία πρωτοποριακή μέθοδο για τα ελληνικά δεδομένα, η οποία εφαρμόστηκε με επιτυχία σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων τελικών Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον αγωνιστικό χώρο να χρησιμοποιείται με ασφάλεια λίγα 24ωρα μετά την τοποθέτηση του χλοοτάπητα.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται προβλέπει υπερμεγέθη ρολά αμμώδους χλοοτάπητα, διαστάσεων περίπου 2,40 μέτρων πλάτους και 15 μέτρων μήκους, με βάρος που ξεπερνά τους 2,5 τόνους ανά ρολό, όταν στην Ελλάδα τα συνήθη μεγέθη δεν υπερβαίνουν τα 1,20 x 8 μέτρα. Η συγκεκριμένη μέθοδος μειώνει τις «ραφές» στον αγωνιστικό χώρο κατά περίπου 70%, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της ομοιομορφίας, της αντοχής και της αγωνιστικής επάρκειας.

Το έργο θα είχε παραδοθεί ήδη εάν δεν είχαν προκύψει καθυστερήσεις στην έλευση των φορτηγών που μετέφεραν τα ρολά, λόγω κακοκαιρίας στην Ιταλία αλλά και των μπλόκων των αγροτών στην Ελλάδα.

Λόγω της καθυστέρησης και για την καλύτερη δυνατή χρήση του νέου χλοοτάπητα, ο αγώνας της Κυριακής με τον Πανσερραϊκό θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο νέος αγωνιστικός χώρος θα εγκαινιαστεί στον αγώνα Κυπέλλου με τον Άρη.

Με τον τρόπο αυτό ο Παναθηναϊκός λύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα ολισθηρότητας που είχαν εμφανιστεί στα τελευταία εντός έδρας παιχνίδια των εγχώριων διοργανώσεων, επενδύοντας για πολλοστή φορά στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες''.